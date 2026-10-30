9.5 مليارات درهم أرباح «2 بوينت زيرو» خلال 9 أشهر



أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو» (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة إيرادات بلغت 33.7 مليار درهم وصافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 9.5 مليارات درهم. وانعكس هذا الأداء في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، التي بلغت 7.5 مليارات درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة.

وارتفع صافي الأرباح المعلنة بنسبة 33 % على أساس سنوي وافتراضي (pro forma) ليبلغ 9.5 مليارات درهم، فيما نمت الإيرادات بنسبة 106 % على أساس افتراضي، عقب دمج «تندام» ضمن المجموعة والاندماج الضخم الذي أسفر عن تأسيس مجموعة «2 بوينت زيرو». ويشمل صافي الأرباح مكاسب بقيمة 5.8 مليارات درهم ناتجة عن إعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمارات.

وتستند المجموعة إلى أسس مالية راسخة، مدعومة بأرصدة نقدية ومصرفية تبلغ 15.7 مليار درهم، ونسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.21 مرة. ويمنحها هيكل رأس المال هذا المرونة اللازمة لإدارة المخاطر، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتمويل فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة في مختلف الأسواق العالمية، في وقت تواصل فيه استراتيجية «2 بوينت زيرو» طويلة الأمد تحقيق نتائج ملموسة عبر قطاعات أعمالها الأساسية.

الذكاء الاصطناعي

وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حققنا إيرادات بقيمة 33.7 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 9.5 مليارات درهم، وشكلت الأرباح التشغيلية 33 % منها، بما في ذلك المكاسب المتحققة من مبادرات الذكاء الاصطناعي التي نفذتها الشركات التابعة للمجموعة. ويعكس صافي أرباحنا مكاسب كبيرة في القيمة العادلة لمحفظتنا الاستثمارية، مع مواصلة تركيزنا على تحقيق أرباح مستدامة من أنشطتنا التشغيلية.

وفي قطاع الطاقة، استكملنا خلال الربع الثالث أول استثمار لنا في مجال الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عبر «ترافيرس ميدستريم بارتنرز»، كما اتفقنا على دخول مجال توليد الطاقة في أفريقيا من خلال شركة «أزورا باور»، وذلك عبر «إي بوينت زيرو» في كلتا الصفقتين. وتسهم هذه الخطوات في معالجة التحديات في سلسلة قيمة الطاقة، إلى جانب توسيع نطاق أعمالنا في هذا القطاع وتنويعها، وتعزيز وضوح التدفقات النقدية على المدى الطويل.

ونواصل البناء على أسس قوية. فمع أرصدة نقدية ومصرفية موحدة على مستوى المجموعة بقيمة 15.7 مليار درهم وإجمالي أصول يبلغ 155 مليار درهم، نتمتع بمكانة تتيح لنا الاستثمار عبر مختلف دورات السوق. ويسهم إدراج أسهمنا ضمن العقود المستقبلية للأسهم الفردية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب بدء مؤسسات مالية إضافية إصدار تقارير تحليلية عن المجموعة وسهمها، في توسيع نطاق وصول المستثمرين الدوليين إلى أسهم المجموعة وتعزيز حضورها العالمي».

محطات

خلال الربع الثالث، اتفقت مجموعة «2 بوينت زيرو»، من خلال شركتها التابعة «إي بوينت زيرو»، على الاستحواذ على حصة بنسبة 90 % في شركة «أزورا باور القابضة المحدودة»، إحدى الشركات المستقلة الرائدة في مجال إنتاج الطاقة على مستوى أفريقيا. وتمثل الصفقة دخول «إي بوينت زيرو» إلى مجال توليد الطاقة في أفريقيا من خلال شركة تتمتع بنطاق تشغيلي قائم وواسع، وتدفقات نقدية تتسم بالمرونة، وإدارة ذات خبرة. وتتجاوز القدرة التشغيلية لشركة «أزورا باور» 750 ميجاواط، ولديها مشاريع نمو بقدرة تتجاوز 1.5 جيجاواط، كما تشغل أصولاً حيوية لتوليد الطاقة في نيجيريا والسنغال وموزمبيق، تنتج نحو 10 % من الكهرباء اللازمة لتلبية الحمل الأساسي للشبكة في كل دولة. ويعكس هذا الاستثمار نهج المجموعة المنضبط في توظيف رأس المال طويل الأمد في بنية تحتية عالية الجودة تتمتع بتدفقات نقدية تتسم بالمرونة ورؤية واضحة للطلب.