«دبي الجنوب» توقع اتفاقية لإنشاء مركز متخصص في صيانة الطائرات عريضة البدن







أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توقيع اتفاقية مع شركة «Phoenix Aviation»، بهدف إنشاء مركز متخصص في خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات عريضة البدن، وتعديل مقصوراتها وتجهيزها وتحويلها إلى طائرات شحن، وذلك ضمن حرم المطار في مشروع محمد بن راشد للطيران، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات الطيران المتخصصة.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض «MRO Europe»، بحضور نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، وجوليان إيرهارد، الرئيس التنفيذي لشركة «Phoenix Aviation»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ومن المقرر إنجاز المشروع خلال الربع الأول من عام 2029، حيث سيضم حظيرة للطائرات بمساحة 35 ألف متر مربع، ومركزاً لتسليم الطائرات وتخزينها بمساحة 18 ألف متر مربع، وورش عمل ومستودعات بمساحة 15 ألف متر مربع، إضافة إلى مكاتب إدارية بمساحة 3 آلاف متر مربع. وستُصمم الحظيرة لاستيعاب ثلاث طائرات عريضة البدن، بما في ذلك طائرات من طراز «بوينغ 777 إكس» و«إيرباص A350».

ومع اكتمال المشروع، سيرتفع عدد حظائر الطائرات التابعة لشركة «Phoenix Aviation» في مشروع محمد بن راشد للطيران إلى حظيرتين، إلى جانب حظيرتها الحالية المخصصة لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، والقادرة على استيعاب طائرات «إيرباص A380». وسيسهم هذا التوسع في تعزيز منظومة الطيران في دبي الجنوب، من خلال توفير طاقة استيعابية إضافية وخدمات متخصصة لشركات الطيران في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وقال نبيل الكندي: «تمثل الاتفاقية خطوة جديدة في جهودنا لتطوير منظومة متكاملة لقطاع الطيران، تسهم في استقطاب الاستثمارات الدولية وتعزيز مكانة دبي في صناعة الطيران العالمية. ويعكس توسع شركة «Phoenix Aviation» الثقة بخطط دبي الجنوب التنموية طويلة الأمد، وما يوفره مشروع محمد بن راشد للطيران من إمكانات ومزايا تنافسية. ونواصل العمل بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران».

وقال جيل نيغر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «Phoenix Aviation»: «يأتي توسعنا في مشروع محمد بن راشد للطيران استجابة للطلب على خدمات الطائرات عريضة البدن، بهدف توفير مجموعة من الخدمات والقدرات المتكاملة في موقع واحد. وقمنا في تصميم المنشآت الجديدة بمواكبة أحدث تقنيات الطائرات، وتوفير المعدات المتخصصة والمساحات اللوجستية الواسعة، بما يعزز جودة الخدمات والكفاءة التشغيلية، ويسهم في تقليص مدة بقاء الطائرات على الأرض. وسيتيح لنا المشروع خدمة شريحة أوسع من شركات الطيران الدولية، إلى جانب توفير مساحات لمصنّعي الطائرات ومزودي الخدمات المتخصصة».