«طيران الإمارات» تحلّق بأكبر أسطول «بوينغ 777» عالمياً.. 270 طائرة جديدة في الطريق

تتصدر «طيران الإمارات» شركات الطيران العالمية من حيث حجم أسطول طائرات «بوينغ 777»، مع امتلاكها 145 طائرة من هذه العائلة، تشمل الطائرات العاملة والمتوقفة، وفقاً لبيانات «بلين سبوترز» التي استند إليها تقرير نشره موقع «سيمبل فلاينغ». وتعزز الناقلة موقعها بطلبية ضخمة تضم 270 طائرة من الجيل الجديد «777X»، ما يمهد لمرحلة جديدة من التوسع في قدراتها التشغيلية وشبكتها العالمية.

ويضم الأسطول الحالي طرز «777-200LR» و«777-300ER» وطائرات الشحن «777F»، بمتوسط عمر يبلغ 12.5 سنة. ومن إجمالي الأسطول، هناك 142 طائرة عاملة، في حين تضم الطائرات المتوقفة ثلاث طائرات من طراز «777-300ER»، بحسب البيانات المنشورة.



العمود الفقري للأسطول

تستحوذ طائرات «777-300ER» على النصيب الأكبر من أسطول الناقلة، بإجمالي 117 طائرة، منها 114 عاملة، ويبلغ متوسط عمرها 13.3 سنة. وتؤدي هذه الطائرات دوراً محورياً في استراتيجية التشغيل، إذ توفر سعة ومدى مناسبين للمسارات التي تتطلب طاقة استيعابية أكبر من الطائرات الأصغر، دون الحاجة دائماً إلى السعة الضخمة لطائرات «إيرباص A380».

ولا يقتصر حضور «بوينغ 777» على نقل الركاب، إذ تشغل «طيران الإمارات» أيضاً 18 طائرة شحن من طراز «777F»، بمتوسط عمر يبلغ 3.9 سنوات، بما يدعم عمليات الشحن الجوي ويعزز قدرة الناقلة على تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

ويحظى طراز «777-300ER» بمكانة بارزة في صناعة الطيران عموماً؛ إذ سلمت «بوينغ» 837 طائرة منه منذ دخوله الخدمة التجارية عام 1994، ليصبح الأكثر انتشاراً بين طرز عائلة «777»، وفقاً للتقرير.

جنوب آسيا في صدارة المسارات

وتكشف بيانات التشغيل لعام 2025 عن الدور المحوري للطراز في ربط دبي بالأسواق الآسيوية. وتصدرت الرحلات إلى نيودلهي قائمة المسارات الأكثر استخداماً للطائرة، بواقع أربع رحلات يومياً، في حين سجلت الرحلات إلى ماليه في جزر المالديف 1444 رحلة خلال العام، بمعدل تراوح بين ثلاث وأربع رحلات يومياً.

كما سجلت وجهتا تشيناي وحيدر آباد في الهند 1095 رحلة لكل منهما، وهو العدد نفسه للرحلات إلى مانيلا في الفلبين. وامتد الاستخدام إلى الأسواق الإقليمية، إذ بلغت الرحلات بين دبي والرياض 1177 رحلة خلال العام، مقابل 952 رحلة إلى كل من الكويت والدمام.



270 طائرة من الجيل الجديد

بدأت علاقة «طيران الإمارات» بطائرات «بوينغ 777» عام 1992 بطلبية أولية من سبع طائرات، مع خيارات لشراء سبع أخرى، ووصلت أولى الطائرات إلى الأسطول عام 1997. وفي 2005، طلبت الناقلة 42 طائرة إضافية بقيمة معلنة بلغت 9.7 مليارات دولار آنذاك.

وفي عام 2013، التزمت الشركة بشراء 150 طائرة من عائلة «777X»، قبل أن تضيف 90 طائرة أخرى في معرض دبي للطيران عام 2023. ثم أعلنت في نوفمبر 2025 طلب 65 طائرة إضافية من طراز «777-9»، لترتفع طلبياتها المؤكدة من عائلة «777X» إلى 270 طائرة.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الثاني من 2027، وفقاً للتقرير. ومع دخول الطائرات الجديدة الخدمة، تستعد الناقلة لتعزيز قدراتها الاستيعابية وتحديث أسطولها طويل المدى، في حين يظل توقيت التسليم عاملاً أساسياً في تحديد وتيرة هذا التوسع.