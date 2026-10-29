«مصدر» تبني أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية العائمة جنوب شرق آسيا

ينتج كهرباء تكفي 100 ألف منزل ويوفر 1500 فرصة عمل



أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركتا «سيتا جلوبال بيرهاد» و«تيزا جلوبال»، عن بدء أعمال إنشاء مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة عند سد تشيريه، والبالغة قدرتها الإنتاجية 200 ميغاواط، وذلك خلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع، التي أقيمت في ولاية باهانغ الماليزية، وسوف تتولى شركة «تشيريه سولار»، التي أسسها ائتلاف الشركاء في المشروع، تطوير المحطة التي يُتوقع أن تدخل حيز التشغيل في عام 2028.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، سلطان ولاية باهانغ؛ ومعالي وان روسدي وان إسماعيل، رئيس وزراء ولاية باهانغ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين لدى الشركاء في المشروع.

ويُعدّ مشروع «تشيريه» أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا، وسوف ينتج عند تشغيله كهرباء نظيفة تكفي لتزويد 100 ألف منزل، كما سيوفر نحو 1500 فرصة عمل خلال مرحلتي التطوير والإنشاء.

ويجمع المشروع بين خبرات «مصدر» في مجال الطاقة الشمسية العائمة، والتي تشمل تطوير مشروع شيراتا بإندونيسيا بقدرة 145 ميغاواط، وقدرات «سيتا جلوبال» في تطوير مشاريع في مجالي البنية التحتية والطاقة، وخبرات «تيزا جلوبال» في تطوير المشاريع والتواصل، وإدارة العلاقات مع الجهات المحلية المعنية.

وبهذه المناسبة قال السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، سلطان ولاية باهانغ: «تلتزم ولاية باهانغ بدعم المبادرات التي تسهم في دفع مسيرة التنمية، وتحقق قيمة مستدامة لأبناء الولاية. ويعكس مشروع تشيريه للطاقة الشمسية العائمة حرصنا على الاستفادة من مواردنا الطبيعية بشكل مسؤول، بما يسهم في تحقيق طموحات ماليزيا في مجال الطاقة المتجددة، ويوفر فرصاً للمجتمعات المحلية والقطاع الصناعي، وإننا نتطلع إلى ما سيحققه هذا المشروع من أثر إيجابي وفوائد ملموسة لولاية باهانغ وماليزيا».

من جهته قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تكتسب السوق الماليزية أهمية استراتيجية بالنسبة لشركة «مصدر»، إذ يتزايد الطلب فيها على الكهرباء مع توسع الاستثمار في الصناعات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، كما تمتلك البلاد إمكانات كبيرة لتطوير مشاريع بارزة في مجال الطاقة المتجددة. ويؤكد مشروع «شيريه»، أول مشاريعنا في ماليزيا، التزامنا بالاستثمار طويل الأمد في البلاد، ويمثل خطوة مهمة لتوسيع حضورنا في منطقة جنوب شرق آسيا. وسنعمل من خلال توظيف خبراتنا العالمية في مجال الطاقة الشمسية العائمة والتعاون مع شركائنا المحليين، على دعم تحقيق أهداف ماليزيا في قطاع الطاقة، إلى جانب توفير فرص عمل وفتح آفاق اقتصادية جديدة في ولاية باهانغ».

من جانبه قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركتي «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال»: «يمثل بدء أعمال الإنشاء في مشروع «تشيريه» خطوة مهمة نحو توسيع محفظة «سيتا جلوبال» في مجال توليد الطاقة المتجددة، وبعد إبرام اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع شركة «تيناغا ناسيونال بيرهاد» سنركز حالياً على عمليات التطوير، وصولاً إلى مرحلة التشغيل. وستتعاون «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال» مع «مصدر»، وفرق العمل، لدعم تنفيذ المشروع في ولاية باهانغ، من خلال توظيف خبراتهما في مجال البنية التحتية وتطوير المشاريع المحلية».

وقد تم الإعلان عن الإغلاق المالي للمشروع في 27 أكتوبر، بعد توفير تمويل بلغت قيمته نحو 580 مليون رينغيت ماليزي من ثلاث مؤسسات مالية عالمية. ويتيح هيكل التمويل مواءمة التمويل المخصص للمشروع مع الإيرادات المتوقعة مستقبلاً، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الدولية إلى قطاع الطاقة المتجددة في ماليزيا، ودعم مشاركة الجهات المحلية في تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.