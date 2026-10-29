غرفة أبوظبي: 6224 عضواً نشطاً في قطاع الطاقة.. ونمو تسجيلات الشركات الجديدة 11%

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن عدد أعضائها النشطين في قطاع الطاقة بلغ 6224 عضواً حتى أكتوبر 2026، بعد انضمام أكثر من 2500 شركة جديدة منذ بداية 2024. وارتفعت تسجيلات الشركات الجديدة في القطاع بنسبة 11% خلال 2025 مقارنة بعام 2024.

وتبرز هذه المؤشرات حجم قاعدة الأعمال المرتبطة بقطاع الطاقة في أبوظبي، وتنوع الشركات التي تسهم في تلبية احتياجاته من الخبرات والخدمات والتقنيات والإمدادات. وتمتد أنشطة الأعضاء عبر الهندسة والإنشاءات وخدمات حقول النفط والتجارة والتوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية، إلى جانب التمويل والبحث والتطوير وتقنية المعلومات، بما يمنح القطاع قاعدة متكاملة من القدرات والتخصصات.

وتستند غرفة أبوظبي إلى هذا الحضور في مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لتعزيز فرص القطاع الخاص في بناء الشراكات والوصول إلى الأسواق، وربط الشركات الأعضاء برواد قطاع الطاقة والمستثمرين والجهات الفاعلة في سلاسل القيمة. وتتيح المشاركة التعريف بقدرات الشركات في الإمارة، واستكشاف مجالات التعاون التي تتوافق مع خبراتها وتطلعاتها للنمو.

وقال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تمثل الشركات العاملة في قطاع الطاقة ركيزة مهمة في اقتصاد أبوظبي، بما توفره من خبرات وخدمات وتقنيات وقدرات صناعية تدعم تطور القطاع. ونمو عضوياتها يوسع مسؤوليتنا في تمثيل مصالحها وفهم احتياجاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة. ونركز في أديبك على ربط هذه الشركات بالجهات التي تقود الاستثمار والتطوير، وتقريبها من احتياجات السوق ومجالات الشراكة، بما يدعم حضورها في سلاسل القيمة ويفتح أمامها مسارات جديدة للأعمال».

وأضاف: «تجمع أبوظبي في أديبك قيادات الشركات والمستثمرين وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يمنح القطاع الخاص فرصة مهمة لبناء علاقات مباشرة مع الأطراف المؤثرة في مستقبل الطاقة. ونعمل على توظيف هذه المنصة لصالح أعضائنا، من خلال إبراز قدراتهم، وتعزيز معرفتهم باتجاهات القطاع، ومساعدتهم على تأسيس علاقات تجارية يمكن تطويرها إلى تعاون طويل الأمد».

ويُقام «أديبك 2026» خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، باستضافة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وبمشاركة قادة قطاع الطاقة وصنّاع السياسات والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، لمناقشة مستقبل أسواق الطاقة وأمن الإمدادات وفرص الاستثمار والتقنيات الحديثة.