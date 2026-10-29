586.4 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي في 9 أشهر

753.2

مليون درهم إجمالي الإيرادات الموحدة

24.8 %

نمو الدخل التشغيلي إلى 511.2 مليوناً

883

مليون درهم المتوسط اليومي لقيمة التداول بزيادة 25 %

55460

مستثمراً جديداً بين يناير وسبتمبر 72 % منهم دوليون

1.3

مليون القاعدة الإجمالية للمستثمرين

73 %

حصة المستثمرين المؤسسيين من إجمالي قيمة التداول

هلال المري:

تنامي عمق أسواق رأس المال بدعم الأسس الاقتصادية الراسخة لإمارة دبي



أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 586.4 مليون درهم، وتعكس النتائج ارتفاع نشاط التداول، مع تزايد وتيرة تداولات المستثمرين وقيمتها.

وارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول 25% على أساس سنوي ليصل إلى 883 مليون درهم، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية 26% ليصل إلى نحو 17200 صفقة، ما أسهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول 22% إلى 162 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 993 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي الفترة عند مستوى 5960.54 نقطة، بانخفاض 1.4% منذ بداية العام.

أسس راسخة

وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يعكس ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 استمرار مشاركة المستثمرين، وتنامي عمق أسواق رأس المال في دبي. ويرتكز ذلك على الأسس الاقتصادية الراسخة لإمارة دبي، وتوسّع منظومتها المالية، والاهتمام المستمر من المستثمرين الدوليين».

وأضاف: «سيواصل سوق دبي المالي العمل على تطوير أسواق رأس مال تتسم بالشفافية والسيولة والارتباط بالأسواق العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

النتائج المالية

وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي 753.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، والتي تضمنت دخلاً غير متكرر من بيع عقار استثماري بقيمة 461.9 مليون درهم.

وشملت الإيرادات 511.2 مليون درهم من الدخل التشغيلي، و242 مليون درهم من عوائد الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.

وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 586.4 مليون درهم، مقارنة مع 930.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 642 مليون درهم، بهامش نسبته 85.2%.

وبلغت المصاريف، باستثناء الضرائب، 166.8 مليون درهم، مقارنة مع 162.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما يعكس استمرار الاستثمار في البنية التحتية للسوق والتكنولوجيا، إلى جانب التزام الإدارة بكفاءة الإنفاق.

وخلال الربع الثالث من 2026، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 196.2 مليون درهم، مقارنة مع 204.5 ملايين درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، كما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 143.2 مليون درهم، مقارنة مع 153.7 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025.

أولويات استراتيجية

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام التقدم المتواصل في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، من خلال تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتسهيل وصول المستثمرين إلى السوق من داخل الدولة وخارجها. ومع تجاوز قاعدة المستثمرين 1.3 مليون مستثمر، تعكس مشاركة المستثمرين المؤسسيين والدوليين الثقة في السوق وفي كفاءة بنيته التحتية».

وأضاف: «نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الوصول إلى السوق، ودعم الإدراجات الجديدة، بما يسهم في التطوير المستدام لأسواق رأس المال في دبي».

نمو التداول

وسجّل نشاط التداول في سوق دبي المالي نمواً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 883 مليون درهم، مقارنة مع 709 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من 2025، لترتفع القيمة الإجمالية للتداول 22% إلى 162 مليار درهم، مقارنة مع 133 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وارتفع إجمالي عدد الصفقات 24% إلى 3.16 ملايين صفقة، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية 26% إلى نحو 17200 صفقة، مقارنة مع 13600 صفقة خلال الفترة ذاتها من 2025، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة في السوق وزيادة وتيرتها. وجاء ذلك خلال 184 يوم تداول، مقارنة مع 188 يوم تداول خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 993 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 995 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025.

استقطاب المستثمرين

استقطب سوق دبي المالي 55460 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى، شكّل المستثمرون الدوليون 72% منهم، لتتجاوز القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.3 مليون مستثمر.

واستحوذ المستثمرون المؤسسيون على 73% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة مع 70% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كما أسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 51% من نشاط التداول، وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب 19% من إجمالي القيمة السوقية، فيما بلغت ملكية المستثمرين المؤسسيين 86.5%.

تطورات السوق

خلال الفترة، أتاح سوق دبي المالي للأفراد الاكتتاب في الإصدار الأول من صكوك الأفراد الصادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات، عبر منصة الاكتتاب الخاصة بالسوق، وتطبيق سوق دبي المالي، وتطبيق آيفستر (iVestor)، بما يتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار رقمياً في أداة دخل ثابت سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد أُدرجت الصكوك في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026، واكتتب فيها أكثر من 18000 مستثمر عبر قنوات سوق دبي المالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود سوق دبي المالي لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.