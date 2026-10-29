الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية

سيطرت حالة من الحذر على أداء معظم البورصات العربية، وشهدت أغلب المؤشرات تحركات عرضية، ما دفع المستثمرين إلى التريث وتقليص وتيرة المخاطرة، لينعكس ذلك على تراجع مستويات السيولة مقارنة بالجلسات السابقة.

ويعكس أداء الأسواق في تداولات، تباينات واضحة في المؤشرات، مع سيولة متوسطة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.

وتخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية، 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 899.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و620.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 415.7 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 33.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لأسهم المرافق العامة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.456 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.488 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و967.6 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «اتحاد إنيرجي» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 99.7 مليون درهم، ليغلق عند 11.48 درهماً، تلاه «العربية للطيران» بـ96.4 مليون درهم، مغلقاً عند 5.09 دراهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5817.75 نقطة، منخفضاً بـ0.47%، وارتفعت أسهم وطنية إنترناشيونال 2.53%، وأمانات القابضة 2.24%، والفردوس القابضة 1.47%، وطلبات 1.39%، وباركن 1.16%، في حين انخفضت أسهم العربية للطيران 4.86%، وجي إف إتش 4.4%، واكتتاب القابضة 3.24%، وشعاع كابيتال 3.09%، وتكافل الإمارات 3.08%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 46.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 15.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.98 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 43.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 196.55 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 153.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 1.17%، عند 9477.76 نقطة.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بريسايت 1.41%، والوطنية للسياحة والفنادق 1.4%، وبيور هيلث القابضة 0.78%، وإنفستكورب 0.68%، وأدنوك للتوزيع 0.53%.

في المقابل، تراجعت أسهم الفجيرة لصناعات البناء 4.76%، وأبوظبي الإسلامي 4.76%، وأبوظبي الوطنية للاستثمار 4.4%، وأبوظبي اﻷول 4.2%، وجي إف أتش 3.7%.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم مجموعة أغذية بقيمة 35.56 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 11.08 مليون سهم من أسهم المجموعة، بسعر تنفيذ 3.21 دراهم للسهم.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 110.94 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 95.95 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 93.24 مليون درهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعًا في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 1.02 %، والكويتي 0.53 %، والقطري 0.69%، ومسقط 0.42%، والبحرين 0.27%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.64%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 1.02% ليغلق عند 9922 نقطة، بتداولات بلغت 4 مليارات ريال.

وتراجعت أسهم أسمنت القصيم والكابلات السعودية وسابتكو وكابلات الرياض وأماك بنسب تراوحت بين 2% و5%، وانخفض مصرف الراجحي 1.1%، والأهلي السعودي 2%، في حين انخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.3%.

في المقابل، تصدر سهم الخليجية العامة قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 10%، وارتفع سهم المجموعة السعودية بنسبة 5%، وقفز سهم رعاية بنحو 4%، في حين صعد سهم أديس 2%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، في حين ربح رأس المال السوقي 32.836 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.892.620 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.64% ليغلق عند مستوى 49596 نقطة، في حين صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.67% ليغلق عند مستوى 61692 نقطة، وربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.64% ليغلق عند مستوى 23142 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.77% ليغلق عند مستوى 16779 نقطة، في حين زاد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.27% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة.

الأردن

صعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.06%، عند 4117 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 14.9 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.73 بالمئة، في حين ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.42 بالمئة، وقطاع الصناعة بنسبة 0.02 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و46 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.