399 مليون درهم أرباح «بروج» الفصلية.. والمبيعات تقفز 22%

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث استعادت مستويات الإنتاج مع ارتفاع متوسط معدل التشغيل من 60% في الربع الثاني إلى 76% في الربع الثالث، وزيادة أحجام المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية، كما حافظت الشركة على استمرارية إمداداتها للعملاء، ونجحت في شحن كامل إنتاجها المتاح عبر مسارات لوجستية بديلة عن مضيق هرمز.

وسجلت «بروج» إيرادات بقيمة 5.3 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالربع السابق، مدعومة بارتفاع حجم المبيعات الذي عوّض أثر انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة. وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.02 مليار درهم (279 مليون دولار)، فيما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 399 مليون درهم (109 ملايين دولار).

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج بي إل سي»: «شهد الربع الثالث من عام 2026 ظروفاً استثنائية في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على عملياتنا التشغيلية. وعلى الرغم من هذه الظروف، نجحنا في زيادة الإنتاج وأحجام المبيعات، والحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية التشغيلية لأصولنا، وضمان استمرارية إمداد عملائنا عبر مسارات لوجستية بديلة. وقد أكملنا الربع الثالث بزخم قوي، ونبدأ الربع الأخير في ضوء تحسّن كبير في إمدادات المواد الأولية، وارتفاع أحجام الإنتاج، وتحسّن الأسعار. كما واصلنا ترسيخ مكانتنا وتعزيز حضورنا في الأسواق، وتعزيز قربنا من العملاء، والحفاظ على علاوات سعرية قوية لمنتجاتنا، ونتطلّع إلى تحقيق أداء مالي أقوى خلال الربع الأخير من هذا العام».

تعافي الإنتاج

ارتفع متوسط معدلات التشغيل تدريجياً خلال الربع الثالث ليصل إلى 76%، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية الفنية للأصول، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الأولية، ما أتاح للشركة إعادة تشغيل المزيد من طاقاتها الإنتاجية. فيما بلغ حجم الإنتاج 0.95 مليون طن خلال الربع الثالث، مقابل 0.72 مليون طن في الربع السابق، كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 1.07 مليون طن، مقابل 0.87 مليون طن في الربع الثاني من عام 2026. وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة الصادرات إلى الأسواق الآسيوية.

عوائد المساهمين

وزعت «بروج بي إل سي» أرباحاً مرحلية بقيمة 8.1 فلوس للسهم في سبتمبر 2026، وأكدت عزمها توزيع أرباح إجمالية عن العام الكامل بقيمة 16.2 فلساً للسهم، بما يمثل عائداً على توزيعات الأرباح بنسبة 7.2%، وفقاً لسعر السهم عند إغلاق السوق في 28 أكتوبر 2026. كما استمرت الشركة في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، في خطوة تؤكد الثقة في قدرتها على خلق قيمة طويلة الأمد وتحقيق النمو المستدام مستقبلاً.