20 معرضاً وفعالية في دبي خلال نوفمبر.. من التصنيع الغذائي إلى البناء والفنون

يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة أجندة حافلة بالفعاليات خلال نوفمبر، تضم 20 معرضاً ومؤتمراً وفعالية، تقام في موقعين رئيسيين هما: مركز دبي التجاري العالمي في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

وتغطي أجندة الشهر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والمهنية، تشمل تصنيع الأغذية والمشروبات، والبناء، والسيارات، والتعليم، والأمن، والتعدين، والمنتجات الطبيعية والعضوية، والفنون، واللياقة البدنية، وتبرز ضمن أبرز الفعاليات «جلفود للتصنيع»، و«أوتوميكانيكا دبي»، و«القمة الشرطية العالمية»، و«معرض الخمسة الكبار»، بما يعزز دور دبي منصة لاستضافة المعارض المتخصصة، وربط الشركات والموردين والمستثمرين بالأسواق الإقليمية والعالمية، وفيما يلي أبرز الفعاليات المدرجة في أجندة نوفمبر:



3–5 نوفمبر

معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة – مركز دبي التجاري العالمي

تقام الدورة التاسعة عشرة من المعرض المتخصص في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، ويتضمن البرنامج أكثر من 120 جلسة نقاشية وحوارية، تتناول التوريد المسؤول، والحد من الهدر، وحلول التغليف الصديقة للبيئة.

معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط – مركز دبي التجاري العالمي

يعود المعرض في دورته السابعة، بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية، وما يزيد على 200 جهة مصنعة من 50 دولة، مع توقعات باستقطاب أكثر من 8 آلاف زائر. ويوفر الحدث منصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، ويناقش تغيرات سلوك المستهلكين، وتوجهات الاستدامة في قطاع التصنيع.



جلفود للتصنيع – مركز دبي التجاري العالمي

تستقطب الدورة الثانية عشرة أكثر من 2500 جهة عارضة من 72 دولة، وتغطي خمسة مجالات رئيسية هي: المكونات الغذائية، والمعالجة، والتغليف، وحلول سلاسل الإمداد، والتحكم والأتمتة، كما يسلط المعرض الضوء على الاستدامة والتقنيات الحديثة، من خلال «قمة تكنولوجيا الغذاء».

جلف هوست – مركز دبي التجاري العالمي

يقام بالتزامن مع «جلفود للتصنيع»، ويجمع الموردين والمشترين في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي، مع استعراض معدات المطابخ التجارية، وحلول تقديم الطعام، وتجهيزات الفنادق، واستقطاب شركات وموزعين من الشرق الأوسط وأفريقيا وأسواق أخرى.



10–12 نوفمبر

المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية – مركز دبي التجاري العالمي

تقام الدورة السادسة من المعرض المتخصص في منتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني، الذي استقطبت دوراته السابقة أكثر من 18,500 زائر من أكثر من 90 دولة، وتشمل دورة هذا العام «ورشة الامتثال»، إلى جانب التركيز على الاستدامة ضمن أجنحة المعرض.



المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي – مركز دبي التجاري العالمي

يحتفل المعرض بدورته التاسعة عشرة تحت شعار «ذا سبارك»، ويتيح للعاملين في القطاع التعرف على التقنيات التعليمية، وأفضل الممارسات العالمية، ويتناول البرنامج مستقبل التعليم والاتجاهات التي تعيد تشكيله، من الذكاء الاصطناعي إلى أدوات الواقع المعزز.



عالم المركبات الكهربائية – مركز دبي التجاري العالمي

يجمع المعرض المصنعين والمستثمرين وصناع السياسات لاستكشاف الابتكارات في السيارات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، والتنقل الذكي، ويتضمن إطلاق منتجات وعروضاً توضيحية مباشرة، إلى جانب مؤتمر وبرامج للتواصل بين الجهات العاملة في القطاع.



أوتوميكانيكا دبي – مركز دبي للمعارض

تعود الدورة الثالثة والعشرون من المعرض، المدعوم من وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة الطرق والمواصلات، بوصفه منصة دولية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويستهدف استقطاب أكثر من 1500 جهة عارضة، و30 ألف مشترٍ متخصص، ويضم 11 قسماً للمنتجات، إلى جانب مؤتمرات متخصصة في الأساطيل والورش والتنقل، وجوائز وعروض مباشرة.



14–15 نوفمبر

المؤتمر الدولي السنوي الأول لمجلس دول الخليج التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند – مركز دبي للمعارض

ينظم فرع المعهد في دبي المؤتمر تحت شعار «تشاكرا: عجلة العصر الصاعد»، بمشاركة متخصصين في القطاع المالي، وقادة أعمال وصناع سياسات، لمناقشة النمو الاقتصادي والقيادة والتحول المؤسسي، ضمن جلسات حوارية، وفرص للتواصل المهني.



16–18 نوفمبر

القمة الشرطية العالمية – مركز دبي التجاري العالمي

تقام القمة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفها شرطة دبي، بمشاركة قادة أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً»، ويناقش برنامجها توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، والجرائم الإلكترونية، والاستجابة للأزمات، إلى جانب جوائز ومنصات متخصصة وعروض لأحدث ابتكارات السلامة العامة.

معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية – مركز دبي التجاري العالمي

يجمع المعرض المشترين والموردين وخبراء القطاع في مجالات الأغذية والمشروبات، والصحة والعافية، والزراعة والبيئة، وأنماط الحياة المستدامة، والجمال والعناية الشخصية، وتركز دورة 2026 على عرض الابتكارات في المنتجات الطبيعية والعضوية والحلال، وتوفير فرص للتواصل، وإقامة الشراكات التجارية.



المعرض الدولي للملابس والمنسوجات – مركز دبي التجاري العالمي

يربط المعرض الموردين والمصنعين الدوليين بالمشترين وتجار التجزئة والمصممين في الإمارات والمنطقة، ويغطي الملابس والأقمشة والمنسوجات والأحذية والأكسسوارات، مع إتاحة فرص لاكتشاف موردين جدد، والتعرف على اتجاهات قطاع الأزياء.



16–17 نوفمبر

معرض التعدين – مركز دبي التجاري العالمي

تستهدف نسخة 2026 أن تكون الأكبر في تاريخ المعرض، مع توقعات بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة، و150 متحدثاً، واستقطاب 5500 زائر، ويغطي الحدث مختلف مراحل سلسلة القيمة في التعدين، من الاستكشاف إلى الاستثمار، من خلال أجنحة وطنية وعروض للابتكارات، وجلسات متخصصة في التطورات التقنية.

مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية – مركز دبي التجاري العالمي

تنظم إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي المؤتمر بمشاركة الجهات التنظيمية وخبراء القطاع والباحثين والأكاديميين، بهدف دعم تطوير معايير سلامة الأغذية، ويتضمن البرنامج جلسات علمية، وورش عمل، ومعرضاً متخصصاً، يستعرض أحدث الحلول في هذا المجال.



19–22 نوفمبر

معرض فنون العالم دبي – مركز دبي التجاري العالمي

يعود المعرض في نسخته الثانية عشرة بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، بمشاركة أكثر من 105 صالات ومجموعات فنية، وأكثر من 195 فناناً مستقلاً من أكثر من 65 دولة، مع عرض ما يزيد على 10 آلاف عمل فني، ويشمل البرنامج ورش عمل مجانية، وعروضاً مباشرة، وجائزة «فنان المستقبل» للطلاب الموهوبين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام هواة الاقتناء والجمهور لاكتشاف الفن المعاصر.



23–26 نوفمبر

معرض الخمسة الكبار – مركز دبي التجاري العالمي

ينعقد المعرض بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويجمع شركات البناء والتطوير الحضري من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة، و450 متحدثاً، ومشاركين من أكثر من 165 دولة، ويضم البرنامج «قمة قادة الخمسة الكبار»، و«قمة تكنولوجيا المستقبل»، و«جوائز الخمسة الكبار العالمية للأثر»، مع التركيز على سلاسل التوريد والتكنولوجيا والتحول المستدام.



معرض جيو وورلد – مركز دبي التجاري العالمي

تقام الدورة الثالثة من المعرض المتخصص في الابتكار الجغرافي المكاني ضمن فعاليات «الخمسة الكبار»، مع توقعات باستقطاب أكثر من 15 ألف زائر، و50 جهة عارضة، ويتضمن الحدث قمة استراتيجية، وعروضاً مباشرة حول التخطيط الحضري والبنية التحتية، والقدرة على مواجهة التحديات المناخية.

معرض HVACR World – مركز دبي التجاري العالمي

يقام بالتزامن مع «الخمسة الكبار»، ويجمع المصنعين ومقدمي الحلول في مجالات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 150 جهة عارضة، و50 متحدثاً، مع جلسات تقنية وعروض مباشرة، تتناول توجهات المناخ والاستدامة في المنطقة.



27–28 نوفمبر

هايروكس دبي – مركز دبي للمعارض

تجمع الفعالية الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية في منافسات تجمع الجري وتمارين اللياقة، وتناسب مستويات مختلفة من المشاركين، من الرياضيين المتمرسين إلى المبتدئين، مع استقطاب جمهور من متابعي هذا النوع من المنافسات الرياضية.