«بلومبرغ» تختار دبي لإطلاق أولى فعالياتها إقليمياً



أعلنت بلومبرغ عن إطلاق «بلومبرغ إنفست دبي»، في خطوة توسّع نطاق سلسلة مؤتمرات «بلومبرغ إنفست» العالمية في الشرق الأوسط، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

تقام النسخة الأولى من المؤتمر في دبي يوم 12 نوفمبر 2026 تحت شعار «المكاتب العائلية ومستقبل الثروات». ويجمع هذا الحدث نخبة من المستثمرين الدوليين، ورؤساء المكاتب العائلية، والخبراء المصرفيين في مجال إدارة الثروات الخاصة، وأصحاب رأس المال، إلى جانب صناع السياسات، لبحث آليات توجيه واستثمار رؤوس الأموال في ظل بيئة عالمية متزايدة التعقيد.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسواق تقلبات وتحديات جيوسياسية واقتصادية كبيرة، تؤدي المكاتب العائلية والمستثمرون البديلون دوراً أكثر تأثيراً في توجيه التدفقات الرأسمالية على مستوى العالم. ستتناول الجلسات النقاشية في مؤتمر «بلومبرغ إنفست دبي» الاتجاهات الجديدة لتدفقات رؤوس الأموال، وتطور آليات بناء المحافظ الاستثمارية في ظل التحول المتزايد نحو الاستثمارات البديلة، إلى جانب تسليط الضوء على مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي لإدارة الحوار الاستثماري.

يمثل إطلاق مؤتمر «بلومبرغ إنفست دبي» بداية شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات بين بلومبرغ الإعلامية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وستشمل هذه الشراكة المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الحية العالمية لبلومبرغ الإعلامية، والتغطية الميدانية وإنتاج المحتوى خلال المحطات الرئيسية ضمن أجندة الفعاليات العالمية في دبي، إلى جانب إنتاج قصص إعلامية متعددة الوسائط وتوزيعها عبر منظومة بلومبرغ المتكاملة، فضلاً عن تنظيم جلسات إحاطة مستمرة تعتمد على التحليلات والرؤى المقدمة من بلومبرغ إكونوميكس وبلومبرغ إنتليجنس وقواعد البيانات الخاصة ببلومبرغ.

وقالت كارين زالتسر، الرئيس التنفيذي لبلومبرغ الإعلامية: «يعكس توسيع نطاق مؤتمر «بلومبرغ إنفست» في منطقة الشرق الأوسط من خلال هذا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المكانة المتنامية للمنطقة في أسواق المال العالمية، والدور المحوري للمكاتب العائلية ورؤوس الأموال الخاصة في تشكيل معالم مستقبل الثروات».

من جانبه، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي بصفة خاصة، مكانتها وجهة رائدة على خريطة الثروات والاستثمارات العالمية تستقطب مجتمعاً متزايد الأهمية والتأثير من المكاتب العائلية، وأصحاب رؤوس الأموال الخاصة، والمستثمرين المؤسسيين. ومع تطور دور المكاتب العائلية من مجرد صون الثروات وحفظها إلى توجيه تدفقات الاستثمار العالمي وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل، تبرز أهمية الربط بين رؤوس الأموال والرؤى والفرص المتاحة أكثر من أي وقت مضى».

تعد سلسلة مؤتمرات «بلومبرغ إنفست» منصة عالمية مرموقة تجمع كبار المستثمرين وصناع السياسات لبحث استراتيجيات الأسواق، وتوزيع رؤوس الأموال، ومسارات التحول الاقتصادي طويل الأجل. وتنعقد السلسلة عبر خمس أسواق دولية رئيسية تشمل نيويورك، وهونغ كونغ، ودالاس، ودبي، وطوكيو، مما يؤكد دورها كمنصة محورية للحوار الاستثماري رفيع المستوى عبر أبرز المراكز المالية والاستثمارية حول العالم.

يقام مؤتمر بلومبرغ إنفست دبي 2026 بشراكة استضافة رئيسية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبدعم من كل من دويتشه بنك لإدارة الثروات وشركة أمنيات كراعيين رئيسيين.