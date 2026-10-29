افتتاح فرع لـ «التسجيل العقاري بالشارقة» في «مويلح»



افتتحت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة فرعها الجديد في منطقة «مويلح»، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات العقارية في واحدة من أكثر مناطق الإمارة حيوية ونمواً استثمارياً.

وتعكس الخطوة التوسعية رؤية الدائرة في دمج التواجد الميداني الفاعل مع التحول الرقمي، حيث يتيح الفرع الجديد حزمة متكاملة وشاملة من الخدمات العقارية المباشرة؛ وفي مقدمتها توثيق التصرفات العقارية، وإصدار سندات الملكية، وخدمات الرهن العقاري، والتثمين، وتوثيق العقود، وفق أعلى معايير الحوكمة والجودة والإنجاز السريع.

وافتتح الفرع الجديد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، فرع مويلح، بحضور عبد العزيز راشد آل صالح، مدير الدائرة، وسعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومديري الإدارات والمسؤولين في الدائرة، إلى جانب نخبة من أصحاب المكاتب العقارية وممثلي كبرى شركات التطوير العقاري.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي: «تشهد منطقة مويلح والمناطق المحيطة بها طفرة عمرانية واستثمارية استثنائية، تتزامن مع زيادة ملحوظة في حجم المشاريع العقارية والتوسع السكاني. ومن هذا المنطلق، كان من الضروري مواكبة هذا النمو المتسارع عبر التواجد الميداني المباشر بالقرب من المتعاملين والمستثمرين، لضمان تقديم خدمات ميسرة تختصر الوقت والجهد، وتدعم زخم الحركة العقارية في الإمارة».

وقال عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «يمثل افتتاح فرع مويلح خطوة محورية ضمن خطتنا الاستراتيجية لتطوير كفاءة شبكة الفروع التابعة للدائرة، حيث حرصنا على رفد الفرع بأحدث التقنيات والكوادر البشرية المؤهلة لضمان تقديم تجربة متعامل استثنائية وسلسة، كما نسعى من خلال هذا التوسع إلى تعزيز حضور الدائرة والاقتراب أكثر من المتعاملين في مختلف أنحاء الإمارة، مع إتاحة خيارات أوسع وأسهل أمامهم لإنجاز معاملاتهم في الفرع الأقرب والأنسب لهم، وتقديم كافة الخدمات العقارية للمستثمرين والمراجعين بأعلى مستويات الجودة والسرعة، وبما يواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المنطقة».

ويُشكل الفرع الجديد إضافة نوعية لسلسلة فروع الدائرة الموزعة استراتيجياً على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بدءاً من الفرع الرئيسي بمنطقة الليّة، مروراً بفرع المنطقة الوسطى، وصولاً إلى فروع المنطقة الشرقية في خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، ما يؤكد التزام الدائرة الراسخ بالوصول بخدماتها إلى كافة المتعاملين أينما كانوا.