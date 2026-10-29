«فوربس الشرق الأوسط» تكرم 21 شركة مدرجة في قائمة «أقوى الشركات العائلية العربية» 2026



اختتمت «فوربس الشرق الأوسط» أعمال النسخة الأولى من «قمة الشركات العائلية» في أبوظبي، وسط مشاركة واسعة، ضمت أكثر من 60 متحدثاً، ونحو 3500 مشارك، وشهدت نقاشات موسّعة حول استدامة الشركات العائلية، وإدارة الثروات وانتقال القيادة عبر الأجيال.

وشهد اليوم الختامي توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الشركات العائلية ودعم حضورها الدولي، كما شهدت القمة تكريم 21 شركة مدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026، تقديراً لإسهاماتها الاقتصادية، ودورها في تعزيز استمرارية الأعمال وانتقالها عبر الأجيال.

وأكد جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، في كلمة له خلال القمة، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في إرساء بنية تشريعية وتنظيمية متقدمة لدعم الشركات العائلية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، باعتبارها ركيزة رئيسية لتنويع الاقتصاد واستدامة نموه، ودعامة مهمة لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

وقال: «تتمتع الشركات العائلية في دولة الإمارات بإرث اقتصادي راسخ، يستند إلى الثقة والخبرات التجارية المتراكمة، وتعمل في قطاعات حيوية ومتنوعة، تشمل الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة والعقارات والبناء. وتحرص الوزارة على دعم تحول هذه الشركات نحو نماذج مؤسسية أكثر تطوراً، وتعزيز ممارسات الحوكمة والإدارة المؤسسية، بما يحافظ على استمرارية أعمالها عبر الأجيال، ويعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية، والاستفادة من الفرص الجديدة»، ودعا الشركات العائلية المشاركة في الفعالية إلى التسجيل في السجل الموحد للشركات العائلية التابع للوزارة، والاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها، بما في ذلك قيد الشركات وإصدار شهادات القيد وإيداع المواثيق العائلية، بما يدعم استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية. وأشار إلى أن هذه الخدمات، إلى جانب ما تتميز به بيئة الأعمال الإماراتية من مرونة وتنافسية وانفتاح على الأسواق العالمية، توفر فرصاً واسعة للنمو، والتوسع في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات العائلية واستدامة أعمالها، وتوسيع حضورها إقليمياً وعالمياً.

مذكرة تفاهم

وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين فوربس الشرق الأوسط ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، تهدف إلى تعزيز منظومة الشركات العائلية في أبوظبي ودعم حضورها الدولي، من خلال مبادرات إعلامية وأنشطة مشتركة. وجرى توقيع المذكرة بحضور خالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، وتناولت جلسات القمة على مدى يومين قضايا الحوكمة وتعاقب القيادة، وإدارة رأس المال العائلي، والذكاء الاصطناعي، والتوسع الدولي، والطروحات العامة، والاستثمار في الأمن المائي والمرونة المناخية، وركز اليوم الثاني على فرص الاستثمار في اقتصاد طول العمر والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والمناخ، وتنويع الأصول، ودور الجيل القادم في تطوير الأعمال، والحفاظ على الإرث العائلي.