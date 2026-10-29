تعاون بين «إيه دي آي» و«زمانات» لتطوير أصول مرمّزة بقيمة 150 مليون دولار



وقّعت مؤسسة «إيه دي آي»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وشركة «زمانات أدفايزرز ليمتد»، المتخصصة في هيكلة وتنسيق المنتجات الاستثمارية المرمّزة المتوافقة مع الشريعة، مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص في مجال ترميز أصول العالم الحقيقي، في تعاون يجمع قدرات الطرفين في استقطاب الأصول وهيكلتها مالياً، وتوفير البنية التحتية المؤسسية للبلوك تشين.

ويتطلع الطرفان، في إطار هذا التعاون، إلى دعم أصول مرمّزة على شبكة «إيه دي آي تشين»، بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي، بالاعتماد على الفرص التي يوفرها كل منهما، وذلك رهناً بجدواها التجارية، والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

وبموجب التعاون توفر مؤسسة «إيه دي آي» مجموعة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بأصول العالم الحقيقي، إلى جانب البنية التحتية لشبكة «إيه دي آي تشين»، فيما ستتولى «زمانات» التحليل الائتماني وإجراءات العناية الواجبة وهيكلة المعاملات، وتنسيق توزيع المنتجات على المستثمرين.

وسيبحث الطرفان أيضاً فرص تطوير منتجات استثمارية مصممة لتلبية متطلبات المؤسسات، على أن تدعم شبكة «إيه دي آي تشين» عمليات الإصدار وتسجيل الملكية والتسوية، وتتولى الجهات المرخصة تنفيذ الأنشطة الخاضعة للتنظيم عند الحاجة.

وتركز المرحلة الأولى على تمويل القطاع البحري، والائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومستحقات تمويل التجارة، والصكوك، بما يشمل الهياكل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويتوقع الطرفان أن يستكشف المشروع التجريبي الأول إمكانية ترميز تمويل السفن، بما يشمل هياكل تتيح للمستثمرين المؤهلين الحصول على توزيعات دورية.

وقال رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة «إيه دي آي»: «سواء كان الأمر يتعلق بتمويل سفينة، أو تقديم الائتمان لشركة صغيرة أو متوسطة، أو تمويل التجارة، فإننا نتحدث عن أسواق راسخة تشهد طلباً حقيقياً على رأس المال، وتتمتع «زمانات» بخبرات واسعة في الائتمان والهيكلة والتوزيع، بما يساعدنا على تحويل هذه الفرص إلى منتجات استثمارية، تستطيع المؤسسات تقييمها والاستثمار فيها».

وقال عمير طارق، الرئيس التنفيذي لشركة «زمانات أدفايزرز ليمتد»، إن بناء سوق عالمية للأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة يتطلب تدفقاً مستمراً من الأصول القابلة للتقييم والاستثمار المؤسسي، وشبكة موثوقة لإصدارها وتسويتها، وهذه الشراكة تجمع العنصرين معاً، إذ توفر مؤسسة «إيه دي آي» الأصول والبنية التحتية لشبكة «إيه دي آي تشين».

وأضاف أن «زمانات أدفايزرز ليمتد» تقدم خبراتها في التحليل الائتماني والهيكلة، مع إخضاع كل صك وهيكل تمويلي إسلامي للمراجعة الشرعية، ومن خلال تكامل هذه القدرات يمكن تحويل تسهيل ائتماني لشركة صغيرة أو متوسطة، أو مستحقات تجارية، أو أصول قائمة، إلى منتج استثماري مؤسسي يمكن للجنة الاستثمار تقييمه واعتماده.