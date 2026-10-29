«إيرباص» تدرس الانضمام لتحالف بريطاني ياباني إيطالي لتطوير مقاتلة حربية



تدرس شركة «إيرباص» الانضمام إلى تحالف يضم بريطانيا واليابان وإيطاليا، لتطوير جيل جديد من الطائرات الحربية المقاتلة، وذلك عقب انهيار مشروع مماثل بين فرنسا وألمانيا، وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية «أ ف ب» أن «إيرباص»، التي مثلت ألمانيا وإسبانيا في المشروع السابق، تبحث الانضمام إلى «برنامج القتال الجوي العالمي» الهادف لإدخال طائرة مقاتلة للخدمة بحلول عام 2035 بميزانية تتجاوز 5.5 مليارات دولار.

وأوضح غيوم فوري، الرئيس التنفيذي للشركة، استمرار العمل الوثيق مع الحكومتين الألمانية والإسبانية لبحث خيارات الشراكة، وتطوير مقاتلة أوروبية من الجيل السادس، مشيراً إلى أن القرار النهائي يقع على عاتق الحكومات، وذلك في وقت تواصل فيه شركة «داسو» الفرنسية تطوير طائرة بديلة لـ«رافال» بشكل منفرد.