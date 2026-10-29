صعود المؤشرات الأوروبية قبيل اجتماع المركزي ‌الأوروبي ​بشأن السياسة النقدية



ارتفعت المؤشرات الأوروبية قليلاً ​في مستهل تداولات، الخميس، قبيل اجتماع البنك المركزي ‌الأوروبي ​بشأن السياسة النقدية، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون مجموعة جديدة من تقارير الأرباح الإيجابية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.11 % إلى 644.80 نقطة بحلول الساعة ⁠0806 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.5 %، لكن ‌التركيز سينصب على تعليقات رئيسته، كريستين لاجارد، بشأن أزمة السندات الفرنسية ومستقبل لاجارد نفسها.

وظلت نتائج ‌الشركات، التي كانت المحرك الرئيسي ‌للمعنويات بالسوق في الآونة الأخيرة، محل ‌اهتمام.

وأعلنت شركة شل ‌عن أرباح صافية فاقت التوقعات، وبلغت 10.81 مليارات دولار في ​الربع الثالث، ‌وهي الأعلى ​منذ عام 2022، ⁠وزادت من عمليات إعادة شراء أسهمها، ما أدى إلى صعود أسهم شركة النفط العملاقة 2.6 ​%.

وارتفع ⁠قطاع ⁠الطاقة واحداً في المئة، في حين زاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن 0.3 %.

وارتفع ⁠سهم إيرباص 3.2 % بعد أن أبقت الشركة على توقعاتها لعام بأكمله وخططها الإنتاجية، وأعلنت عن نتائج متباينة للربع الثالث.

وانخفض قطاع التكنولوجيا 0.7 %، ما يعكس ‌ضعفاً عالمياً بعد استيعاب المستثمرين لأرباح ألفابت، التي هوى سهمها ​10.8 % في تعاملات ما قبل فتح السوق الأمريكية، بعدما لم تحقق الإيرادات المستهدفة، وسجلت زيادة في استنزاف السيولة لتمويل البنية ​التحتية للذكاء الاصطناعي.