مركز دبي التجاري العالمي يستضيف 20 معرضاً وفعالية دولية خلال نوفمبر

يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة أجندة حافلة بالفعاليات تشمل 20 معرضاً وفعالية في نوفمبر عبر موقعين: "مركز دبي التجاري العالمي" في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، و"مركز دبي للمعارض" في مدينة إكسبو. وتغطي أجندة الشهر قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والبناء، والسيارات، والتعليم، والشرطة والأمن، والفنون، واللياقة البدنية، وغيرها.

وتبرز ضمن أجندة نوفمبر فعاليات كبرى، من بينها جلفود للتصنيع، وأوتوميكانيكا دبي، والقمة الشرطية العالمية، ومعرض الخمسة الكبار. وتشمل قائمة الفعاليات ما يلي:

معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

يواصل معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة في نسخته التاسعة عشرة، ترسيخ مكانته كأبرز فعالية تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصصة في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة. وتركز أجندة هذا العام على الابتكار من أجل الاستدامة عبر أكثر من 120 جلسة نقاشية وحوارية يقودها خبراء، وتتناول موضوعات متعددة مثل التوريد المسؤول، والحد من الهدر، وأحدث حلول التغليف الصديقة للبيئة.

معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

يعود معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط في دورته السابعة بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية وما يزيد عن 200 جهة مصنعة من 50 دولة. ويتضمن برنامجه الممتد لثلاثة أيام فرصاً لتبادل المعارف والتواصل بين الشركات ومناقشة قضايا الاستدامة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 8,000 زائر. وتتناول جلساته النقاشية التغيرات في سلوك المستهلكين وسبل بناء شراكات طويلة الأمد في قطاع التصنيع.

جلفود للتصنيع: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

تقام الدورة الثانية عشرة من معرض جلفود للتصنيع بمشاركة أكثر من 2,500 جهة عارضة من 72 دولة، لتؤكد مكانته كأحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في تصنيع الأغذية والمشروبات. ويمتد المعرض على مدار ثلاثة أيام، ويغطي خمس قطاعات رئيسية تشمل المكونات، والمعالجة، والتغليف، وحلول سلاسل الإمداد، والتحكم والأتمتة، مع تركيز خاص على الاستدامة و"قمة تكنولوجيا الغذاء".

معرض جلف هوست: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

يُقام معرض جلف هوست بالتزامن مع جلفود للتصنيع، ويتيح للموردين العالميين التواصل مع المشترين في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي، واستعراض أحدث معدات المطابخ التجارية وحلول تقديم الطعام وتجهيزات الفنادق. ويستقطب المعرض مصنّعين وموزعين ومشترين من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم.

المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

ينطلق المعرض بدورته السادسة هذا العام، ويعد أحد أبرز فعاليات الأعمال بين الشركات في قطاع منتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني في الشرق الأوسط، حيث استقطبت الدورات السابقة أكثر من 18,500 زائر من أكثر من 90 دولة. وتواصل دورة هذا العام تقديم "ورشة الامتثال"، إلى جانب مواصلة التركيز على الاستدامة في أجنحة المعرض.

معرض عالم التبغ الشرق الأوسط: 10-11 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

يستقطب المعرض، الذي يعد أكبر فعالية تجارية متخصصة في قطاع التبغ خارج أوروبا الغربية، أكثر من 250 مورداً عالمياً. ويقدم المعرض على مدى يومين جلسات نقاشية حول اللوائح التنظيمية، والمشتريات، وأحدث الابتكارات في الآلات والمعدات، ويتيح للعاملين في القطاع حضوراً مجانياً وفرصاً واسعة للتواصل مع المشترين والمصنّعين وصنّاع القرار.

المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

يحتفل المعرض بعامه التاسع عشر تحت شعار "ذا سبارك"، ويتيح للعاملين في قطاع التعليم الاطلاع على التقنيات التعليمية الجديدة وأفضل الممارسات العالمية. وتركز دورة هذا العام على استشراف مستقبل التعليم من خلال معارض متخصصة وجلسات نقاشية تسلط الضوء على أبرز الاتجاهات التي تعيد تشكيل القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى أدوات الواقع المعزز.

عالم المركبات الكهربائية: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

يجمع المعرض المصنّعين والمستثمرين وصنّاع السياسات لاستكشاف أحدث الابتكارات في السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن والتنقل الذكي، وذلك من خلال إطلاق منتجات جديدة وتقديم عروض توضيحية مباشرة في أرجاء المعرض. ومن خلال فعالياته التي تشمل المعرض والمؤتمر وبرامج التواصل، يدعم الحدث مسيرة المنطقة نحو تبني منظومة تنقل أكثر ذكاءً واستدامة.

معرض أوتوميكانيكا دبي: 10-12 نوفمبر (مركز دبي للمعارض)

يعود معرض أوتوميكانيكا دبي في عامه الثالث والعشرين إلى مركز دبي للمعارض، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة الطرق والمواصلات، ويعد أكبر منصة دولية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويستقطب المعرض أكثر من 1,500 جهة عارضة وأكثر من 30,000 مشترٍ متخصص ويضم 11 قسماً للمنتجات. ويشمل برنامجه مؤتمرات متخصصة في الأساطيل والورش والتنقل وجوائز أوتوميكانيكا دبي وعروضاً مباشرة.

المؤتمر الدولي السنوي الأول لمجلس دول الخليج التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI): 14-نوفمبر (مركز دبي للمعارض)15

يستضيف فرع معهد المحاسبين القانونيين الهندي في دبي هذا المؤتمر تحت شعار "تشاكرا: عجلة العصر الصاعد"، بمشاركة نخبة من المتخصصين في القطاع المالي وقادة الأعمال وصنّاع السياسات لتبادل الآراء والخبرات حول النمو الاقتصادي والقيادة والتحول المؤسسي. ويضم البرنامج جلسات نقاشية يقودها خبراء وفرصاً للتواصل بين العاملين في القطاع المالي.

القمة الشرطية العالمية: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

تُقام القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتستضيفها شرطة دبي بمشاركة قادة أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "نتواصل لنحدث فرقاً". ويتناول برنامجها استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي والجرائم الإلكترونية والاستجابة للأزمات، ويشمل جوائز القمة ومنصات نقاش متخصصة، ومنصة للعروض التوضيحية تستعرض أحدث الابتكارات في مجال السلامة العامة.

معرض التعدين: 16-17 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

تعد نسخة عام 2026 الأكبر في تاريخ المعرض، مع توقعات بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة وأكثر من 150 متحدثاً وحضور 5,500 زائر. ويغطي المعرض على مدار يومين مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع التعدين من الاستكشاف إلى الاستثمار، ويضم أجنحة وطنية ومساحة لاستعراض الابتكارات وجلسات نقاشية يقودها خبراء حول أحدث التطورات التقنية في القطاع.

معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

يجمع أكبر معرض تجاري للمنتجات العضوية والطبيعية والحلال في المنطقة في دورة عام 2026 المشترين والموردين وخب

راء القطاع مع التركيز على خمس قطاعات رئيسية تشمل الأغذية والمشروبات، والصحة والعافية، والزراعة والبيئة، وأنماط الحياة المستدامة، والجمال والعناية الشخصية. وتسلط العروض التفاعلية وبرنامج التواصل الضوء على أحدث الابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتيح فرصاً لإقامة شراكات جديدة.

المعرض الدولي للملابس والمنسوجات: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

يربط المعرض المصنّعين والموردين الدوليين بالمشترين وتجار التجزئة والمصممين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويغطي الملابس والأقمشة والمنسوجات والأحذية والإكسسوارات. وتتيح هذه الفعالية للمتخصصين التجاريين اكتشاف موردين جدد والتعرف على الاتجاهات الناشئة وبناء علاقات مع الشركات العاملة في قطاعي الأزياء والمنسوجات حول العالم.

مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية: 16-17 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

تنظم إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي هذا المؤتمر سنوياً، ويجمع الجهات التنظيمية وخبراء القطاع والباحثين والأكاديميين لدعم تطوير معايير سلامة الأغذية. ويتضمن برنامجه جلسات علمية وورش عمل ومعرضاً متخصصاً يستعرض أحدث حلول سلامة الأغذية.

معرض فنون العالم دبي: 19-22 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

يعود معرض فنون العالم دبي في نسخته الثانية عشرة بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ويعد أحد أبرز معارض الفن المعاصر في المنطقة. ويشارك فيه أكثر من 105 صالات ومجموعات فنية وأكثر من 195 فناناً مستقلاً من أكثر من 65 دولة، مع عرض أكثر من 10,000 عمل فني. ويضم المعرض ورش عمل مجانية وعروضاً مباشرة وجائزة فنان المستقبل المخصصة للطلاب الموهوبين. كما يتيح لهواة اقتناء الأعمال الفنية والمشترين للمرة الأولى فرصة استكشاف الفن المعاصر.

معرض الخمسة الكبار: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

ينعقد معرض الخمسة الكبار بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ويجمع الجهات العاملة في البناء والتطوير الحضري من أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 1,800 جهة عارضة وأكثر من 450 متحدثاً وحضور مشاركين من أكثر من 165 دولة. وتشمل أبرز فعالياته قمة قادة الخمسة الكبار، وقمة تكنولوجيا المستقبل، وجوائز الخمسة الكبار العالمية للأثر، ضمن برنامج يركز على مرونة سلاسل التوريد والتكنولوجيا والتحول المستدام.

معرض جيو وورلد: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

يعود معرض جيو وورلد، المنصة الرائدة للابتكار الجغرافي المكاني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في نسخته الثالثة مع توقعات باستقطاب أكثر من 15,000 زائر وأكثر من 50 جهة عارضة. ويُقام ضمن فعاليات معرض الخمسة الكبار، ويتضمن قمة استراتيجية وعروضاً مباشرة تتناول التخطيط الحضري والبنية التحتية والقدرة على مواجهة التحديات المناخية.

معرض HVACR World: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)

يُقام معرض HVACR World بالتزامن مع معرض الخمسة الكبار، ويجمع المصنّعين ومقدمي الحلول في مجالات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، مع توقعات بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة وأكثر من 50 متحدثاً. ويضم البرنامج جلسات تقنية وعروضاً مباشرة تتناول الأهداف الإقليمية المتعلقة بالمناخ والاستدامة.

هايروكس دبي: 27-28 نوفمبر (مركز دبي للمعارض)

تجمع فعالية هايروكس دبي الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية للمشاركة في منافسة رياضية عالمية حماسية تجمع بين الجري وتمارين اللياقة البدنية. وتناسب الفعالية مختلف مستويات المشاركين، بدءاً من الرياضيين المتمرسين وصولاً إلى من يخوضون التجربة للمرة الأولى، وتستقطب كذلك جمهوراً متنامياً من المتابعين.