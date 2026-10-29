إيرادات «غذاء القابضة» تتجاوز 5 مليارات درهم خلال 9 أشهر بنمو 27 %



أعلنت شركة غذاء القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وارتفعت إيرادات المجموعة خلال هذه الفترة بنسبة 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 5.1 مليارات درهم، ما يعكس استمرار التوسع في عمليات المجموعة المتنوعة.

وبلغ إجمالي أرباح المجموعة 962.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو نسبته 9 % مقارنة مع 880.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الربع الثالث، ارتفعت الإيرادات بنسبة 23 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 لتصل إلى 1.7 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الأرباح 296.0 مليون درهم، مقارنة مع 280.7 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي، ما يعكس ارتفاع قاعدة إيرادات المجموعة.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: «يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 التوسع المتواصل لمنصة «غذاء» المتنوعة في قطاعي الأغذية والزراعة، حيث تجاوزت إيراداتنا 5 مليارات درهم، مع استمرار النمو بمعدلات مزدوجة الرقم خلال الربع الثالث. ونواصل التركيز على تعزيز التكامل بين أعمالنا، وتطوير قدراتنا، والمضي قدماً في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تدعم طموحاتنا للنمو على المدى الطويل. ومع دخولنا الربع الأخير من العام، تظل أولوياتنا متمحورة حول بناء منصة أكثر ترابطاً وقابلية للتوسع، وتحقيق قيمة مستدامة، والمساهمة في دعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات».

وخلال الربع الثالث، وقعت «غذاء القابضة» مذكرة تفاهم استراتيجية مع «أمازون» لبحث إطلاق مبادرة جديدة لتوفير المنتجات الزراعية الموسمية الطازجة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المزارع الإماراتية والمستهلكين. ويهدف هذا التعاون إلى الجمع بين خبرات «غذاء» في القطاع الزراعي وبنيتها التحتية، والبيانات والرؤى التي توفرها «أمازون» حول طلب المستهلكين، بما يساعد على تحديد المحاصيل المناسبة وإتاحة توصيل المنتجات المزروعة محلياً عبر خدمة «أمازون ناو». وتشمل الاتفاقية أيضاً بحث خطط تطوير مركز لتعبئة المنتجات وتوزيعها في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، إلى جانب توسيع نطاق توافر العلامات التجارية المحلية التابعة لمجموعة «غذاء» عبر خدمة «أمازون ناو».