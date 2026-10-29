«سكاي واردز طيران الإمارات» يمنح أعضاءه أميالاً إضافية



أطلق برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج الولاء الحائز جوائز عالمية التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، مجموعة من العروض الشتوية الجديدة، التي تمنح أعضاءه فرصاً أكبر لكسب أميال «سكاي واردز» عند حجز الفنادق، وباقات العطلات، وتأجير السيارات عبر شبكة واسعة من الشركاء حول العالم.

وحتى 30 نوفمبر 2026 يمكن للأعضاء كسب ضعف أميال «سكاي واردز» عند حجز الإقامة الفندقية، وتأجير السيارات لدى الشركاء المشاركين، إلى جانب 50 % أميالاً إضافية على حجوزات «فنادق سكاي واردز طيران الإمارات»، وباقات الإمارات للعطلات، كما يمكنهم الحصول على 25 % أميالاً إضافية عند تحويل نقاط مكافآت ALL أكور إلى أميال سكاي واردز.

وتمنح هذه العروض الأعضاء مزيداً من الفرص لمضاعفة مكافآتهم عند التخطيط لعطلاتهم الشتوية، سواء للسفر مع العائلة أو لقضاء إجازة قصيرة أو الاستمتاع برحلة طال انتظارها، كما يمكن للأعضاء كسب ضعف أميال سكاي واردز عند استئجار سيارة من «SIXT» و«Europcar» و«Avis» و«Budget» و«Hertz»، بما يمنحهم مزيداً من المكافآت أثناء استكشاف وجهاتهم بالوتيرة التي تناسبهم.

وتسري العروض لفترة محدودة على حجوزات الفنادق وتأجير السيارات، التي تتم بين 29 أكتوبر و30 نوفمبر 2026، على أن تُستكمل الإقامة أو فترة التأجير في موعد أقصاه 31 يناير 2027، أما بالنسبة إلى باقات الإمارات للعطلات فيتعين إجراء الحجز بين 29 أكتوبر و26 نوفمبر 2026، للسفر حتى 31 يناير 2027.

ويواصل برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» توسيع فرص كسب الأميال خارج نطاق الرحلات الجوية، من خلال شبكة واسعة من شركاء السفر وأسلوب الحياة، بما يمنح الأعضاء قيمة ومرونة أكبر، وطرقاً أكثر لكسب الأميال وإنفاقها أثناء السفر، وفي حياتهم اليومية.