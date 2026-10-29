255 مليون درهم أرباح «إي إس جي ستاليونز الإمارات» في 9 أشهر



أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 36 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 255 مليون درهم.

ونمت الإيرادات بنسبة 23 %، لتبلغ 1.3 مليار درهم، مدعومة بمواصلة إحراز التقدم في المشاريع التطويرية القائمة، وزيادة الأنشطة عبر قطاعات أعمال المجموعة المتنوعة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 291.3 مليون درهم، ما يعكس تحسّن الربحية التشغيلية، في حين نما الربح الإجمالي بنسبة 20 % ليبلغ 429.1 مليون درهم، كما عززت المجموعة مركزها المالي، إذ ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13 % ليصل إلى 4.9 مليارات درهم، فيما زاد إجمالي حقوق الملكية بنسبة 13 % ليبلغ 3.3 مليارات درهم مقارنة بشهر ديسمبر 2025.

وتؤكد النتائج قوة نموذج الأعمال المتنوع لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، حيث أسهم استمرار النمو في مختلف أنشطتها، والتقدم المحرز في محفظة مشاريعها العقارية في تعزيز أدائها المالي، ودعم مساعيها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «نطمح إلى مواصلة تطوير المجموعة انطلاقاً من القدرات التي بنيناها في مختلف قطاعات أعمالنا، وضمان إسهام كل قطاع في دفع مسيرتها قدماً. ونؤمن بأهمية تنوع أعمالنا، الذي يتيح لنا تعزيز حضورنا في قطاعات مختلفة، مع التوسع وفق نهج مدروس. وينصب تركيزنا على البناء على هذه الأسس الراسخة، ما يكفل مواصلة نمو المجموعة انطلاقاً من موقع قوي».

وأضاف كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «يعكس نمو الربحية قدرتنا على تحقيق أرباح أعلى بالتوازي مع زيادة الأنشطة في مختلف قطاعات أعمالنا، وهو ما يدعو إلى التفاؤل. وتواصل أعمالنا المتنوعة الإسهام في نمو الإيرادات، فيما يسهم التقدم في مشاريعنا التطويرية في توسيع قاعدة أصول المجموعة. وسنواصل البناء على هذا الأداء من خلال الحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع، ومواصلة تحسين أساليب إدارة أعمالنا».

وخلال الربع الثالث واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التطوير العقاري، مع إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «راديسون ريزيدنسز» في سبتمبر، وترسية عقد الأعمال الرئيسية لمشروع «سمونت»، في محطتين جديدتين ضمن مسيرة تطوير المشروعين. وأسهم التقدم المحرز في المشاريع القائمة في دعم الإيرادات، وتوسيع قاعدة أصول المجموعة.

وفي قطاعاتها الأخرى، التي تشمل القوى العاملة والإسكان، والتجزئة، والتصنيع، شهدت المجموعة زيادة في النشاط عبر عملياتها القائمة. ويعزز الجمع بين المشاريع التطويرية والأعمال التشغيلية الراسخة تنوع نموذج أعمال المجموعة، ويدعم تحقيق الإيرادات عبر قطاعات متعددة.