«إمباور» و«إليبس» تجددان شهادات «الآيزو»



جددت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، وشركة «إليبس» المملوكة لـ«إمباور»، المتخصصة في الحلول الحرارية المبتكرة وتصنيع الأنابيب العازلة، مجموعة من شهادات «الآيزو» الدولية، في خطوة تعكس التزامهما المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ أعلى معايير الجودة والاستدامة والتميز المؤسسي.

وشملت الشهادات نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، ونظام الإدارة البيئية (ISO 14001:2015)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001:2018)، وذلك عقب استكمال عمليات التدقيق والتقييم التي أجرتها شركة «بيرو فيريتاس» العالمية، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

واستكملت «إمباور» كذلك تجديد شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (ISO 27001:2022)، وفق أحدث إصدار من المعيار الدولي لأمن المعلومات، بما يؤكد حرص المؤسسة على تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات والبيانات، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للمتطلبات الدولية.

ويمثل الإنجاز امتداداً لمسيرة «إمباور» على مدى 20 عاماً في الحصول على شهادات «الآيزو» من شركة «بيرو فيريتاس»، بما يجسد استمرارية نهج المؤسسة في تطوير أنظمتها الإدارية والتشغيلية، والمحافظة على توافقها مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. وأجرت «بيرو فيريتاس» سلسلة من عمليات التدقيق والتقييم في المقر الرئيسي لـ«إمباور» وعدد من محطات تبريد المناطق التابعة لها، إلى جانب مصنع «إليبس» في جبل علي. وشملت هذه العمليات مختلف الجوانب المتعلقة بأنظمة الإدارة والجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وأمن المعلومات، بما يعكس حرص الشركتين على مواصلة تطوير أدائهما وتعزيز كفاءتهما التشغيلية.

ثقافة التميز

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور) ورئيس مجلس إدارة إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة (إليبس): «يؤكد تجديد شهادات «الآيزو» التزامنا الراسخ برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في ترسيخ ثقافة التميز والاستدامة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مختلف مجالات العمل. وتمثل هذه الشهادات تأكيداً عملياً على كفاءة أنظمتنا الإدارية والتشغيلية، وحرصنا على التحسين المستمر والالتزام بأعلى معايير الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وأمن المعلومات. ويعكس تعاوننا الممتد على مدى 20 عاماً مع شركة «بيرو فيريتاس» استمرارية هذا النهج، وقدرتنا على مواكبة تطور المعايير الدولية ومتطلباتها. ونواصل في «إمباور» و«إليبس» تطوير عملياتنا وتعزيز ثقافة المسؤولية والامتثال، بما يرسخ ثقة متعاملينا وشركائنا، ويرتقي بمستويات الكفاءة والجودة، ويدعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة».

وتواصل «إمباور» و«إليبس» ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على التحسين المستمر والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز كفاءة العمليات وجودة الخدمات، بما يدعم أهدافهما في تحقيق أعلى مستويات الأداء والاستدامة.