غرفة دبي العالمية تنظم 143 اجتماعاً لتعزيز التعاون التجاري بين شركات دبي وكينيا



نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 143 اجتماع عمل ثنائياً في العاصمة الكينية نيروبي بين شركات من دبي ونظيرتها في كينيا، وذلك خلال البعثة التجارية، التي قادتها الغرفة ضمن مسار «وجهات النمو»، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» الهادفة إلى دعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة، وتعزيز شراكاتها الدولية.

وأتاحت اجتماعات الأعمال الثنائية لشركات دبي المشاركة في البعثة التواصل المباشر مع شركاء محتملين في السوق الكينية، واستعراض منتجاتها وخدماتها، وبحث فرص التعاون وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، كما وفرت اللقاءات فرصة للتعرف على احتياجات السوق ومتطلبات ممارسة الأعمال، ومناقشة مجالات الشراكة التي تتوافق مع خطط الشركات للتوسع، بما يمهد لبناء علاقات تجارية مستدامة، تدعم نمو أعمالها في كينيا.

فرص نوعية

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نحرص على توفير فرص نوعية، تلبي تطلعات شركات دبي للتوسع الدولي، وبناء شراكات تجارية مستدامة في الأسواق الواعدة. وتمثل لقاءات الأعمال المتخصصة أداة مهمة لربط الشركات بالشركاء المناسبين، وتعزيز قدرتها على تحديد فرص النمو التي تتوافق مع خططها وإمكاناتها، بما يدعم تنافسيتها وحضورها في الأسواق العالمية».

ويركز مسار «وجهات النمو» على مواءمة برامج البعثات التجارية مع أولويات الشركات المشاركة، وطبيعة الفرص المتاحة في كل سوق، من خلال ترتيب اجتماعات أعمال مسبقة التنسيق مع جهات يتم اختيارها بناء على مدى توافق أنشطتها واهتماماتها مع أهداف الشركات. ويستفيد المسار من شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة في تحديد الشركاء المحتملين وتنسيق اللقاءات ومتابعة مخرجاتها. ويستهدف المسار دعم الشركات الجاهزة للتصدير أو التوسع الدولي، ومساعدتها على استكشاف خيارات دخول الأسواق، بما يشمل التوزيع والتمثيل التجاري والمشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى تنويع سلاسل التوريد. ويسهم مكتب غرفة دبي العالمية في نيروبي على تطوير العلاقات والشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي وكينيا، والتعريف بالمقومات التنافسية، التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، وتوفير معلومات قيّمة تساعد الشركات الكينية على ترسيخ حضورها في الإمارة والانطلاق منها للتوسع على الصعيد الدولي، كما يسهم المكتب في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع نحو السوق الكينية؛ وذلك من خلال تقديم رؤى متخصصة حول السوق، وتحديد الفرص التجارية والاستثمارية المهمة، وربط تلك الشركات بشركاء محليين موثوقين، بما يضمن سهولة دخول السوق، وتحقيق نمو ناجح ومستدام لأعمالها.