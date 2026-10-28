2.2 مليار درهم سيولة أسهم الإمارات وسط شراء انتقائي

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية، الأربعاء، 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.36 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و544.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 453.15 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 45.3 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لأسهم قطاعي الصناعة والاتصالات.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.479 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.509 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و970.17 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 214.7 مليون درهم، ليغلق عند 11.48 درهماً، تلاه «العربية للطيران» بـ78.4 مليون درهم، صاعداً 0.94 %، مغلقاً عند 5.35 دراهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5845.01 نقطة، منخفضاً بـ0.33 %، وارتفعت أسهم بنك المشرق 3 %، وأمانات القابضة 1.62 %، وأرامكس 1.47 %، وتكافل الإمارات 1.13 %، وتعاونية الاتحاد 0.96 %، فيما انخفضت أسهم سلامة 4.8 %، واكتتاب القابضة 3.9 %، والإثمار القابضة 3.1 %، ودريك آند سكل 3.05 %، والاتحاد العقارية 2.96 %.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 30.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 327.65 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 296.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.1.6 %، عند 9589.95 نقطة.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم ألفا داتا 3.9 %، والدار العقارية 3.3 %، وبريسايت 2.02 %، وبنك أم القيوين الوطني 1.4 %، ومجموعة أغذية 1.24 %، في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الإسلامي 4.96 %، والبنك العربي المتحد 4.4 %، وبرجيل القابضة 3.54 %، وأبوظبي التجاري 3.43 %، وبنك الشارقة 3.01 %.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 244.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 185.55 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 127.9 مليون درهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع مؤشر «تاسي» السعودي 0.37 %، والقطري 0.69 %، ومسقط 0.40 %، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.85 %، والبحرين 29 %، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.64 %.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.37 % ليغلق عند 10023 نقطة، بتداولات 5.2 مليارات ريال.

وقفزت أسهم بن داود ومياهنا والتأمين العربية والنهدي بنسبة 10 % وصعد سهم الأبحاث والإعلام 9 % عند 48 ريالاً، وزاد سهم أديس بنسبة 6 %.

وصعدت أسهم مصرف الإنماء والبحري وجبل عمر وبي إس إف وإس تي سي وعلم بنسب تراوحت بين 1 و3 %.

في المقابل، تصدر سهم أسمنت القصيم الشركات المتراجعة بنسبة 5 %، وتراجع سهما مصرف الراجحي وسابك 1.1 %، وأرامكو السعودية 0.3 %، وهبط سهما بترو رابغ وزين السعودية بأكثر من 1 %.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 27.073 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.859.784 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي لـ«إيجي إكس 30» 1.64 % ليغلق عند مستوى 49281 نقطة، فيما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.49 % ليغلق عند مستوى 61279 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.64 % ليغلق عند مستوى 22995 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.35 % ليغلق عند مستوى 16327 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.59 % ليغلق عند مستوى 22137 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.93 %، عند 4114 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.8 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.04 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.73 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.43 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و39 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.