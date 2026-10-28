مليار درهم أرباح بنك الفجيرة الوطني خلال 9 أشهر



أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وحقق البنك أفضل صافي ربح بعد الضريبة لفترة الأشهر التسعة له على الإطلاق ليصل مليار درهم. كما سجل البنك نمواً بنسبة 10,5٪ على أساس سنوي لينهي فترة الأشهر التسعة بصافي ربح قبل الضريبة قدره 1,15 مليار درهم مقارنة بـمبلغ 1,04 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

وحقق بنك الفجيرة الوطني ربحاً تشغيلياً بلغ 1,5 مليار درهم لفترة الأشهر التسعة، بارتفاع قدره 3,3% مقارنة بـمبلغ 1,45 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة قدرها 11.3% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ويعكس ذلك النمو المتوازن للأعمال مع إدارة منضبطة للموجودات والمطلوبات والاستثمار الذي قام به البنك في كوادره البشرية وعملائه وعملياته وتقنياته وفي الامتثال والحوكمة، بما يتماشى مع رؤية استراتيجيته طويلة المدى.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 2,1 مليار درهم، وبارتفاع قدره 2,7٪ مقارنة بمبلغ 2 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025؛ وبارتفاع قدره 4,9% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي، والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات ونهج البنك الراسخ والقائم على التركيز على العملاء وعلى كفاءة التكلفة وعلى التميّز التشغيلي. وفيما يلي أبرز المؤشرات:

نمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 5,4% لتصل 1,5 مليار درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بمبلغ 1,4 مليار درهم بالفترة نفسها من عام 2025. وارتفعت بنسبة 3,6% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

بيئة عالمية

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: «يعكس الأداء المالي القياسي لبنك الفجيرة الوطني التنفيذ المتسق لأولوياته الاستراتيجية، ومرونة نموذج أعماله، وقدرته على التكيف بفعالية مع بيئة عالمية تتسم بديناميكية متزايدة. وقد واصل البنك إظهار مرونة في الاستجابة لظروف السوق المتغيرة، والتغييرات التي طرأت على سلاسل التوريد وديناميكيات التجارة، وتقلبات أسعار السلع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على نهج منضبط تجاه إدارة المخاطر وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وسنواصل تركيزنا الكامل على دعم عملائنا في التعامل مع الواقع الاقتصادي المتغير، واضعين احتياجاتهم المتطورة في صميم استراتيجيتنا.

عرض القيمة

وقال صرح عدنان أنور، الرئيس التنفيذي للبنك:» يواصل بنك الفجيرة الوطني المضي قدماً وبثبات وفق مساره ومتمسكاً باستراتيجيته الرامية للنمو، مستنداً في ذلك إلى ركائز قوته المالية وعلاقاته مع عملائه ومستوى خدماته. كما أننا نستثمر في تعزيز عرض القيمة وتجربة العملاء لدينا، وذلك من خلال تطبيق منصة جديدة للخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات، وحلول لسلاسل التوريد، بالإضافة إلى تقديم خدمات استثمارية وإدارة الثروات. وهذا يتيح لقطاعات أعمالنا وعملياتنا الرئيسية التركيز على نقاط قوتها الجوهرية والتعاون بفعالية أكبر، ما يؤدي إلى بناء كيان أقوى وأكثر تكاملاً، وقادر على تحقيق نتائج أكثر أهمية. كما واصلنا الحفاظ على مستويات سيولة قوية، وملاءة رأسمالية متينة، وجودة موجودات مرنة، ما يعزز قدرتنا على الصمود في وجه تقلبات السوق.