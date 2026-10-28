«مثلث دبي» يحوّل طموحات شباب مالية دبي إلى أفكار قابلة للتنفيذ

أقام مجلس شباب مالية دبي ملتقاه السنوي لعام 2026، في أجواء تفاعلية جمعت شباب أسرة المالية لتبادل الرؤى والأفكار، وعرض إنجازاتهم، وتعزيز مشاركتهم في صناعة مستقبل دبي، وترجمة طموحاتهم إلى مبادرات عملية، وذلك بحضور معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لمالية دبي وفريق القيادة في الدائرة.

وتضمّن الملتقى ورشة «من فكر راشد إلى فعل دبي»، استلهمت نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ربط الطموح بالعمل، وتحويل الأفكار إلى إنجازات، متيحة للمشاركين تطوير أفكار تستجيب لاحتياجات الإمارة المستقبلية، وعرض أبرزها أمام قيادات مالية دبي.

واستلهمت الورشة المقولة الشهيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «عندك حلم، وعندك رغبة، وعندك طموح، وعندك إرادة، وعندك قدرة، وعندك معرفة... إذا كل هذا عندك، تحتاج إلى شيء آخر، وهو العمل». وحوّل مجلس الشباب هذه الرسالة الملهمة إلى تجربة عملية، تضع الشباب أمام سؤال مباشر: «كيف ننتقل بما نحلم به إلى ما ننجزه؟».



إنجازات فارقة

وأكّد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، في هذه المناسبة، أن دبي، برؤية قيادتها الرشيدة، قدّمت نموذجاً ملهماً في تحويل الأفكار الطموحة إلى إنجازات تصنع الفارق في حياة الناس، وأن شباب مالية دبي يحملون طاقات وأفكاراً تستحق الدعم وفرص التطبيق، مشيراً إلى أن ما قدّمه المشاركون «يعكس وعياً بمسؤوليتهم تجاه المستقبل، واستعداداً للنظر إلى التحديات بوصفها فرصاً للتطوير والابتكار». وأضاف معاليه أن الثقة بالشباب تتجسّد في منحهم «مساحة للتفكير والتجربة، والاستماع إلى رؤاهم، وإشراكهم في تطوير العمل»، مؤكّداً حرص مالية دبي على توفير «بيئة إبداعية تمكّن شبابها من تنمية معارفهم وقدراتهم، وتحويل مبادراتهم إلى إسهامات فاعلة تدعم أولويات الدائرة وطموحات الإمارة».

وطوّر مجلس شباب المالية منهجية أسماها «مثلث دبي»، مستفيداً من عناصر مثلث النجاح، ومُعيداً صياغتها بروح دبي ونهجها في صناعة الإنجاز. وتجمع المنهجية بين ثلاثة عناصر مترابطة: الرؤية التي تبدأ بالحلم والطموح، والدافع الذي تصنعه الرغبة والإرادة، والقدرة التي تقوم على المعرفة والإمكانات، ليأتي العمل رابطاً بينها، ومحوّلاً إياها إلى نتائج ملموسة.



أداة تساعد الشباب

وقالت شما الرحومي رئيس مجلس شباب مالية دبي، إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكّلت نقطة البداية لتصميم الورشة، لما تحمله من منهج واضح يجمع الطموح والإرادة والمعرفة، ويضع العمل في صميم الإنجاز. وأوضحت أن المجلس طوّر «مثلث دبي»، ليكون أداة عملية تساعد الشباب على اختبار أفكارهم، وتحديد ما يحتاجونه للانطلاق بها، وربط تطلعاتهم بخطوات قابلة للتنفيذ.

وأضافت أن الورشة أتاحت للشباب أن يعيشوا الفكرة ويطبقوها بأنفسهم، مؤكدة أن رسالتها الأساسية تتمثل في أن دورهم في مستقبل دبي يبدأ اليوم، من فكرة يؤمنون بها ويعملون عليها، ومن مسؤولية يتولّونها لتطوير أنفسهم وخدمة مجتمعهم.

وفي تصريحات لشباب من أسرة مالية دبي، قال عبد الله الريس نائب رئيس مجلس شباب مالية دبي، إن الورشة كشفت عن تنوّع رؤى الشباب وقدرتهم على التفكير في فرص المستقبل، مشيراً إلى أن الأفكار المطروحة، على اختلافها، اجتمعت على طموح واضح ورغبة في تقديم قيمة حقيقية لدبي. وأضاف أن إتاحة الفرصة لعرض هذه الأفكار أمام قيادات الدائرة، منحت التجربة زخماً إضافياً، وعزّزت حماس المشاركين وثقتهم بقدرتهم على المشاركة.



خطوة عملية

وقال عبد الرحمن الهاشمي عضو مجلس شباب مالية دبي، إن التطبيق شكّل محور التجربة، إذ انطلق كل فريق من فكرة، واختبرها من خلال عناصر «مثلث دبي»، وصولاً إلى تحديد خطوة عملية يمكن البدء بها. وأوضح أن هذا الأسلوب منح النقاشات تركيزاً أكبر، وساعد المشاركين على ربط طموحاتهم بما يتطلبه التنفيذ من معرفة وإمكانات وإرادة.

وشهدت الورشة عمل المشاركين على تطوير أفكار تعالج احتياجاتٍ وفرصاً مستقبلية على مستوى الإمارة، باستخدام المنهجية لتقييمها وتحديد مقوّمات تنفيذها. واختُتمت باختيار فكرتين من مخرجات الفرق، وعرضهما أمام معالي المدير العام والقيادات التنفيذية في مالية دبي.

وتُجسد الورشة توجّه مجلس شباب مالية دبي نحو تقديم تجارب تفاعلية، تمنح الشباب أدوات عملية لتطوير أفكارهم، وتعزيز دورهم في العمل الحكومي، مستلهمين روح دبي التي تبدأ بالطموح، وتنطلق بالعمل، وتواصل صناعة الفرص للمستقبل.