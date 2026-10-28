«ستاندرد آند بورز» تمنح «مَير» تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «A» بنظرة مستقرة

حصلت الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي «مَير»، المعروفة سابقاً باسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية العالمية، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة، وتعكس تقييم الوكالة لمتانة وضعها المالي ونموذجها الاستثماري ودعم الدول المساهمة.

ويستند التصنيف إلى تقييم الوكالة لمخاطر أعمال الهيئة باعتبارها ملائمة، ولمخاطرها المالية باعتبارها قوية، مدعومة بمستويات تغطية السيولة، والسياسة التمويلية المتحفظة التي تعتمد أساساً على تمويل المساهمين، فضلاً عن العلاقات الراسخة مع الدول المساهمة وأهمية الدعم الذي تتلقاه منها.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة باستقرار مستويات الرسملة لدى الهيئة، بالتوازي مع مواصلة نمو ميزانيتها العمومية واستمرار الاستفادة من دعم الدول المساهمة، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خططها الاستثمارية طويلة الأجل.

وقال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي (مَير): إن الحصول على التصنيف يمثل محطة مهمة في مسيرة «مَير» المؤسسية، ويؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة المالية وتعزيز أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن التصنيف يشكل مسؤولية مؤسسية تدفع الهيئة إلى ترسيخ الانضباط المالي وتعزيز ثقة الشركاء وتطوير علاقاتها مع المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والدولية. وأكد استمرار التركيز على كفاءة تخصيص رأس المال، وتطوير المحفظة الاستثمارية، وتعزيز دور الهيئة في حشد الاستثمارات الداعمة للأمن الغذائي المستدام في الدول العربية، بما يحقق قيمة اقتصادية وتنموية للدول الأعضاء.

وأوضح تقرير «ستاندرد آند بورز» أن الهيئة تؤدي دوراً استثمارياً متخصصاً في توفير رأس المال طويل الأجل للشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي. ويتيح هذا النموذج تمويل أنشطة قد لا تحصل على المستوى نفسه من التمويل التجاري، بسبب طبيعة مخاطرها وامتداد آجالها واحتياجاتها التنموية، ما يمنح الهيئة دوراً في دعم القدرات الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة الغذائية.

وفي هذا السياق، تستهدف الخطة الاستثمارية للهيئة للفترة 2026–2028 تنويع التوزيع الجغرافي للاستثمارات وتوسيع الحضور في عدد من الدول العربية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الإنتاج النباتي والحيواني، والتصنيع الزراعي، والتمويل الأصغر، ومصايد الأسماك. وتشمل الخطط أيضاً تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص، بما يوسع قاعدة الموارد المتاحة للمشروعات ذات الصلة بالأمن الغذائي.

ويأتي التصنيف في إطار التحول المؤسسي الذي شهدته الهيئة منذ عام 2024، وشمل تطوير هويتها تحت اسم «مَير»، وإعادة هيكلة العمليات، وتعزيز أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، وتطوير أساليب إدارة المحفظة الاستثمارية.

وتعكس الهوية الجديدة توجهاً نحو مفهوم أشمل للاستثمار في الأمن الغذائي، يتجاوز الإنتاج الزراعي المباشر إلى منظومة متكاملة تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي والأنشطة الداعمة، مع التركيز على ترابط الاستثمار والقدرات الإنتاجية وسلاسل القيمة.

ومن خلال هذا التوجه، تسعى «مَير» إلى توظيف الاستثمار طويل الأجل في تعزيز القدرات الإنتاجية العربية، وتوسيع الشراكات وتعبئة الموارد المالية اللازمة للمشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يدعم تحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام في الدول الأعضاء.