مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تدعم التجار في سوق التنين

• عبدالله بن دميثان:

الاستماع المباشر للتجار وتذليل التحديات التي تواجههم لتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة

3051

محلاً تجارياً تغطي قطاعات متنوعة من المنتجات الصينية في دبي

22

مليون زائر سنوياً لسوق التنين من داخل دبي وخارجها



أجرى معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، جولة موسعة في «سوق التنين»، يرافقه المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، وطالب محمد الظنحاني، مدير إدارة التراخيص والخدمات في دائرة «تراخيص». واطلع المسؤولون خلال جولة، جرت 16 سبتمبر، على سير الأعمال والأنشطة التجارية في السوق، وبحثوا آفاق النمو والتوسع المتاحة أمام المستثمرين والتجار.

ويقع «سوق التنين» ضمن مناطق التطوير الخاصة الخاضعة لتنظيم دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتشمل اختصاصات الدائرة في هذه المناطق إصدار الرخص التجارية، وتنفيذ عمليات التفتيش، والرقابة على متطلبات البيئة والصحة والسلامة، إلى جانب إصدار تصاريح البناء للمنشآت والمحلات التجارية العاملة في السوق.

مكانة بارزة

ويحظى «سوق التنين» بمكانة بارزة كأحد أكبر الأسواق المتخصصة في المنتجات الصينية في إمارة دبي، إذ يضم السوق بمجمعيه الأول والثاني 3051 محلاً تجارياً تغطي قطاعات متنوعة تشمل الأثاث والديكور المنزلي والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأزياء والمنسوجات ومواد البناء، إلى جانب قاعات الطعام والمرافق الخدمية، ما يجعله وجهة رئيسية تستقطب أكثر من 22 مليون زائر سنوياً من داخل دبي وخارجها.

وشملت الجولة زيارة عدد من المحلات التجارية والالتقاء بأصحابها والتحدث معهم بشكل مباشر حول الوضع التجاري الراهن وحجم الطلب والتحديات التشغيلية، إضافة إلى فرص ومقومات التوسع التي توفرها دبي للأنشطة والشركات المتواجدة في السوق، مع تأكيد تقديم الدعم اللازم والتسهيلات من قبل المؤسسة لتيسير أعمالهم.

بيئة محفزة

وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يعكس سوق التنين عمق العلاقات التجارية والشراكة الاقتصادية المتميزة التي تربط دبي بالصين، ويمثل نموذجاً حياً لحيوية قطاع إعادة التصدير والتجزئة في دبي. نحن حريصون في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على الاستماع المباشر للتجار والوقوف على متطلباتهم وتذليل التحديات التي تواجههم، لتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة تسهم في استدامة نمو استثماراتهم، وترسيخ موقع دبي كمحور تجاري واستثماري عالمي».

وأشاد معاليه بجودة وتنوع المنتجات الصينية المعروضة في السوق، مؤكداً أهميتها ودورها المحوري في تلبية احتياجات المستهلكين في الإمارة والمنطقة، معرباً عن فخره بالمستوى المتميز للأنشطة التجارية والجهود المبذولة من قبل التجار وأصحاب المحلات، والتي تسهم بفاعلية في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رئيسية للتسوق والاستثمار، تستقطب المتسوقين من مختلف أنحاء العالم.

كما زار معاليه مركز آمر للخدمات، والذي يتم من خلاله تقديم الخدمات للتجار لتسهيل رحلتهم في الوصول إلى خدمات دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، حيث يمكنهم من خلال المركز إتمام عمليات إصدار الرخص التجارية وتجديدها، إضافة إلى الخدمات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بتسهيل أعمالهم وإجراءات بدء أنشطتهم التجارية في سوق التنين.