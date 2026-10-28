صندوق استثماري تابع لـ"بن غاطي" يحقق عائداً صافياً 194%

أعلنت شركة بن غاطي كابيتال المحدودة، المتخصصة في إدارة الاستثمارات والخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، استكمال صندوق بن غاطي بيناكل للتطوير استراتيجيته الاستثمارية، محققاً معدل عائد داخلي صافياً بنسبة 194% ومضاعفاً صافياً لرأس المال يبلغ 2.3 مرة للشركاء المحدودين الخارجيين.

وتأتي العوائد بعد خصم الرسوم ومصروفات الصندوق وحصة الأرباح المستحقة للإدارة، حيث استكمل الصندوق التوزيعات على شركائه المحدودين ويخضع حالياً لإجراءات التصفية الرسمية، رهناً باستيفاء المتطلبات التنظيمية والإدارية المتبقية.

وجمع الصندوق نحو 29 مليون دولار، واتبع استراتيجية استثمارية تركز على تطوير أصل واحد وبيعه. وطوّر مشروعاً متعدد الاستخدامات يضم 178 وحدة، بلغت قيمته التطويرية الإجمالية نحو 115 مليون دولار. وجرى بيع نحو 90% من الوحدات قبل اكتمال المشروع، متجاوزةً قيمة المبيعات المتعاقد عليها 90 مليون دولار.

وقال شهزاد جانب، المسؤول التنفيذي الأول لشركة بن غاطي كابيتال: "يتطلب النجاح في الاستثمار التطويري الانضباط طوال دورة الاستثمار، بدءاً من تقييم الفرص وتوظيف رأس المال، وصولاً إلى البناء والمبيعات والتوزيعات. ويعكس معدل العائد الداخلي الصافي البالغ 194 % ، ومضاعف رأس المال الصافي البالغ 2.3 مرة، القيمة التي حققها صندوق بيناكل والسرعة التي أُعيد بها رأس المال إلى المستثمرين. وكان الحفاظ على وتيرة التنفيذ في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الإقليمي عنصراً أساسياً في تحقيق هذه النتيجة".