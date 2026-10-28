«بايمنتولوجي» و«ليابيفاي» توسعان الوصول إلى الخدمات المالية في الإمارات

أعلنت «بايمنتولوجي»، الشركة العالمية الرائدة في إصدار ومعالجة بطاقات الدفع، ومنصة «ليابيفاي»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمتخصصة في التقنية المالية والموارد البشرية وتركز على تعزيز الرفاه المالي للموظفين، عن توسيع نطاق تعاونهما لطرح بطاقات مسبقة الدفع تحمل علامتيهما التجارية المشتركة، تستهدف الموظفين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بتقنيات «بايمنتولوجي» السحابية المتطورة لإصدار ومعالجة البطاقات.

ومن خلال «ليا باي» – تطبيق «ليابيفاي» المصمم لتعزيز الرفاه المالي، تضيف البطاقات مسبقة الدفع بُعداً جديداً إلى الخدمات التي يقدمها التطبيق، إذ تتيح للموظفين الحصول على مبالغ التمويل المعتمدة وإجراء المدفوعات اليومية عبر حل دفع موحد، ما يُكمّل الأدوات المالية المرتبطة بالرواتب والمتاحة حالياً، ويمنح الموظفين مرونة أكبر في إدارة أموالهم.

ويجري تطوير برنامج البطاقات مسبقة الدفع ذات العلامة التجارية المشتركة تحت مظلة شبكة «ماستركارد»، حيث يجمع البرنامج بين قدرات «بايمنتولوجي» السحابية الأصلية لمعالجة معاملات البطاقات في الوقت الفعلي، عبر تقنيات سحابية متطورة، وبين تقنيات «ليا باي» ومنظومتها المالية المصممة لتلبية احتياجات أصحاب العمل. وستدعم تقنيات الإصدار المرنة التي توفرها «بايمنتولوجي» نمو البرنامج وتوسعه، ما يتيح لمنصة «ليابيفاي» توسيع نطاق خدمات الدفع التي تقدمها والاستجابة لاحتياجات العملاء دائمة التغير.

حلول متكاملة

وستُشكل البطاقات مسبقة الدفع تكملة لمجموعة خدمات «ليا باي»، التي تتيح للموظفين الوصول إلى الخدمات المالية من خلال حلول متكاملة مع أنظمة أصحاب العمل. ومن خلال الجمع بين الأدوات المالية المرتبطة بالرواتب وبطاقة مسبقة الدفع، يهدف البرنامج إلى توفير وسيلة عملية تتيح للموظفين الحصول على التمويلات المعتمدة وإجراء مدفوعاتهم اليومية، ما يمنحهم قدراً أكبر من الراحة والمرونة المالية.

التقنيات السحابية

وقال نعمان حسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بايمنتولوجي»: «لقد أصبح الرفاه المالي عاملاً متزايد الأهمية في تجربة الموظفين، كما أن إتاحة خدمات مالية مرنة وسهلة الاستخدام من الممكن أن تُحدث فرقاً ملموساً في حياتهم اليومية. ويشكل تعاوننا مع «ليابيفاي» مثالاً واضحاً على كيفية تقريب خدمات التمويل المُضمّن من الأشخاص الذين يحتاجون إليها. فمن خلال الجمع بين نهج «ليا باي» المبتكر في تعزيز الرفاه المالي للموظفين، والتقنيات السحابية المتطورة لإصدار ومعالجة البطاقات التي توفرها «بايمنتولوجي»، وقدرات المعالجة في الوقت الفعلي وخبرتنا العالمية، نعمل على توفير تجربة دفع أكثر سلاسة، تمنح الموظفين خيارات أوسع وتحكماً أكبر في كيفية الوصول إلى أموالهم وإدارتها. ونحن في الواقع، سعداء لدعم طموحات «ليابيفاي» في توسيع نطاق خدماتها في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

حل عملي

وقال الدكتور آلان فيليغاس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ليابيفاي»: «نحن نسعى إلى منح الموظفين مزيداً من الخيارات للوصول إلى أموالهم واستخدامها بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم، وتمثل البطاقات مسبقة الدفع خطوة طبيعية في هذا الاتجاه. ومن خلال تعاوننا مع «بايمنتولوجي»، يمكننا دمج هذه الإمكانات مباشرة في تجربة «ليا باي»، لنوفر للموظفين حلاً عملياً يجمع بين إمكانية الوصول إلى أجورهم المكتسبة قبل موعد صرف الراتب وسهولة استخدامها في مدفوعاتهم اليومية».

وبموجب التعاون، توفر «بايمنتولوجي» تقنية المعالجة السحابية، وستسهم «ليابيفاي» في دعم العلامة التجارية المشتركة، والتقنية، وواجهة المستخدم، إلى جانب تقديم الدعم في الوساطة التمويلية، ضمن الإطار التنظيمي المعتمد. وتهدف الشراكة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الحلول المالية المتكاملة للموظفين في أنحاء الإمارات، مع إمكانية توسيع نطاق هذه الخدمات مستقبلاً لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدة من الانتشار العالمي لشركة «بايمنتولوجي» وخبرتها الإقليمية في مجال المدفوعات.