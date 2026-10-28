«فن رأس المال.. نساء التأثير» تستشرف توجهات الاستثمار الخاص

استضافت دبي وأبوظبي فعالية «فن رأس المال.. نساء التأثير»، التي جمعت نحو 50 من صاحبات المكاتب العائلية الاستثمارية وصانعات القرار في مجال الاستثمار ورائدات الأعمال من أنحاء العالم، لبحث توجهات الاستثمار الخاص، وتبادل الخبرات بشأن توظيف رؤوس الأموال، واستكشاف فرص التعاون بين الأسواق الدولية.

ونظمت منصة «بيركانا» الفعالية التي أقيمت بدعوات خاصة، بمشاركة نساء يعملن في إدارة الاستثمارات وتوجيه رؤوس الأموال، وتخصص كل مشاركة، وفقاً للجهة المنظمة، ما لا يقل عن مليون دولار سنوياً للاستثمار في مشاريع تستهدف تحقيق أثر إيجابي.

ودعمت شركة «هونشي»، العلامة الصينية للسيارات الفاخرة، برنامج الفعالية في أبوظبي من خلال توفير خدمات النقل للضيوف. وشملت الجهات والشبكات المشاركة «361 فيرم» و«لوجيك تري» و«ترايب» و«ميزون آي جي»، إلى جانب أعضاء منصة «بيركانا» وممثلي مكاتب عائلية دولية.

وأضافت أن فعالية «فن رأس المال.. نساء التأثير» تهدف إلى توسيع النقاش بشأن مستقبل رأس المال، والقطاعات التي يمكن أن تستقطب الاستثمارات، والفرص المتاحة أمام المستثمرات لتطوير علاقات مهنية وشراكات تتجاوز الحدود الجغرافية.

القرارات الاستثمارية

وسلطت الفعالية الضوء على دور المرأة في القرارات الاستثمارية، في ظل تنامي أهمية تنويع مصادر رأس المال وتوسيع الشراكات بين المستثمرين في الأسواق المختلفة، إلى جانب الاهتمام بالاستثمارات التي تجمع بين العائد الاقتصادي والأثر طويل الأمد.

واستهلت الفعالية أعمالها في دبي، في معرض الشيخة نور، قبل أن تنتقل إلى أبوظبي، حيث شمل البرنامج زيارات إلى متحف اللوفر أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير، للتعرف إلى المعالم الثقافية والحضارية في الإمارة.

وتضمن البرنامج جلسات نقاش استثمارية خاصة وأنشطة للتواصل المهني، أتاحت للمشاركات تبادل الرؤى بشأن الفرص والتحديات في الأسواق المختلفة، ومناقشة سبل توسيع التعاون بين المستثمرات والمكاتب العائلية.

تنويع الأصول

وتؤدي المكاتب العائلية دوراً في إدارة الثروات الخاصة والاستثمارات طويلة الأجل، من خلال تنويع الأصول وتقييم الفرص وإدارة المخاطر وفق أهداف العائلات المالكة لها. ويسهم التواصل بين القائمات على هذه المكاتب في تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الاستثمار وتوجهات الأسواق، وبناء علاقات قد تمهد لتعاون مستقبلي.

وتعمل منصة «بيركانا»، الشريك المؤسسي الرسمي لمتحف اللوفر أبوظبي، على جمع المستثمرات وصاحبات المكاتب العائلية ورائدات الأعمال ضمن شبكة مهنية تهدف إلى بناء علاقات قائمة على الثقة، وتعزيز التواصل مع الفرص الاستثمارية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً.