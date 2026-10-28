دبي تجمع عمالقة الصلب العالمي في نوفمبر

تتجه الأنظار إلى دبي خلال نوفمبر المقبل مع استعدادها لاستضافة نخبة من كبار قادة وصناع القرار في صناعة الحديد والصلب العالمية، في وقت يرسخ فيه الشرق الأوسط مكانته كأحد أسرع أسواق الصلب نمواً في العالم، مدعوماً بمحفظة مشاريع ضخمة في البنية التحتية والتطوير الصناعي تقترب قيمتها من تريليوني دولار. ويأتي انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب (MEIS 2026) وسط توقعات بارتفاع قيمة سوق الصلب الإقليمي من 44 مليار دولار في عام 2026 إلى 60 مليار دولار بحلول 2031، ما يعزز من دور دبي منصة عالمية تجمع المستثمرين والمنتجين لاستشراف مستقبل القطاع وبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة.

وفي الوقت الذي يواجه فيه منتجو الصلب حول العالم تحديات متزايدة تشمل إعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية، والمتطلبات المتصاعدة لإزالة الكربون، وضغوط تقلبات الأسواق، يستعد نخبة من قادة وصنّاع القرار عبر كامل سلسلة القيمة لقطاع الصلب للمشاركـة في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب (MEIS 2026) الذي تنظمه شركة «فاست ماركتس» في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل، للبحث عن آفاق النمو والفرص التجارية والاستثمارية المستقبليّة في المنطقة.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين في القطاع، وفي مقدمتهم المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل» – الراعي الإقليمي للحدث – إلى جانب كل من: أحمد عز، الرئيس التنفيذي لـ «حديد عز»؛ وشرجيل أزهر، الرئيس التنفيذي لـ «شركة الاتفاق لمنتجات الصلب»؛ والدكتور سلام الشريف، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الشريف للمعادن» والمكتب الأوسط لإعادة التدوير؛ وسانجاي رويتشودهوري، الرئيس التنفيذي لـ «يونيكويل»؛ وخوسيه نولدين، الرئيس التنفيذي لشركة «غرافيثي».

وتعكس أرقام الإنتاج الإقليمي هذا الزخم المتصاعد بوضوح؛ إذ أظهرت تحليلات «فاست ماركتس» ارتفاع حجم إنتاج الصلب الخام في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 21.6 مليون طن في عام 2025، بنمو سنوي بلغت نسبته 9.5 %. وتعتمد المنطقة بنسبة 95 % تقريباً في إنتاجها من الصلب الخام على أفران القوس الكهربائي (EAF)، ما يمنح الشرق الأوسط ميزة تنافسية وموقعاً ريادياً في مسيرة التحول نحو إنتاج الصلب منخفض الكربون.

وبهذه المناسبة، قال راجو داسواني، الرئيس التنفيذي لشركة «فاست ماركتس»: «يشهد قطاع الصلب العالمي عاماً حافلاً بالتحديات في عديد من الأسواق، ما يجعل التركيـز على الأسواق التي تتيح فرصاً حقيقية ومستدامة أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتجمع منطقة الشرق الأوسط بين الاستثمارات الضخمة، والطلب المتنامي، والتطوير الصناعي الطموح، فضلاً عن مكانتها الرائدة في تصنيع الصلب منخفض الكربون. ويُعد مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب منصة استراتيجية تجمع قادة القطاع لبناء الشراكات، واستكشاف الفرص التجارية، وفهم الاتجاهات المستقبلية لهذا السوق الحيوي بدقة وعمق».

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «تمر منطقة الشرق الأوسط بمرحلة مفصلية ترتقي فيها من مرحلة الطموح إلى واقع الإنجاز الملموس، بفضل الاستثمارات الضخمة التي تتدفق نحو البنية التحتية والمشاريع الصناعية والتطويرية. ونحن في «إمستيل» نضع دعم هذه المسيرة في صدارة أولوياتنا من خلال توفير منتجات صلب عالية الموثوقية والجودة، إلى جانب قيادة التحول نحو حلول الإنتاج منخفض الكربون؛ فالمنطقة تجتمع فيها اليوم الموارد والإمكانات والرؤية الرشيدة لتأدية دور أكثر محورية في قيادة قطاع الصلب العالمي».

وسيركز جدول أعمال «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2026» على مناقشة أبرز المحركات والعوامل التي أعادت تشكيل أسواق الصلب الإقليمية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية الكبرى، وتوجهات الطلب، وتدفقات التجارة العالمية، والرسوم الجمركية، والتشريعات التنظيمية الخاصة بالكربون، إلى جانب تعزيز أمن سلاسل التوريد للمواد الخام الأساسية مثل الخردة، وخام الحديد القابل للاختزال المباشر، وكُريات خام الحديد، والحديد المختزل المباشر، وقوالب الحديد المكبوس على الساخن.

تقام فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2026 خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر في دبي.