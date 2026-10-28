حكومتا الإمارات وفيتنام توسّعان شراكتهما الاستراتيجية لتطوير العمل الحكومي وتعزيز الجاهزية للمستقبل

بحث وفد من حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي والابتكار، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز مرونته وجاهزيته لمتطلبات المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء إلى فيتنام، في إطار جهود حكومتي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأداء الحكومي، واستكشاف فرص جديدة لتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم الأولويات التنموية المشتركة.

ضم وفد حكومة دولة الإمارات، سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة الدكتور بدر المطروشي سفير دولة الإمارات لدى فيتنام، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وآمنة حسن المحمودي نائب مدير مركز المبادرات الدولية بوزارة الداخلية، وسعيد الفلاسي مدير مركز دبي للذكاء الاصطناعي.

وشهدت الزيارة عقد اجتماعات مع سعادة لي فان توين نائب وزير الأمن العام، وسعادة كاو هوي نائب وزير الشؤون الداخلية، كما التقى وفد حكومة الإمارات فرق عمل لجنة الأمن السيبراني لحكومة فيتنام، والمركز الوطني للابتكار، واللجنة الشعبية لمدينة هانوي.

وأكد سعادة محمد بن طليعة، حرص حكومة دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، بما يمكّن الحكومات من مواكبة التحولات المتسارعة، ورفع جاهزيتها للتحديات والفرص المستقبلية.

وقال إن اللقاءات مع المسؤولين في حكومة فيتنام ركزت على تعزيز مجالات الشراكة القائمة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، مشيراً إلى استعراض تجربة الإمارات في تطوير العمل الحكومي وفق نهج يرتكز على الاستباقية والمرونة والابتكار، وتوظيف التقنيات المتقدمة للارتقاء بالأداء المؤسسي.

وبحث الجانبان تحديث الإدارة الحكومية والسياسات والإجراءات، وتبسيطها وتصفير البيروقراطية لتحسين جودة الخدمات وتجربة المتعاملين، إلى جانب تعزيز التعاون في التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الخدمات.

كما ناقشا تبادل الخبرات في الأمن السيبراني لتعزيز الجاهزية والمرونة الرقمية، وتطوير بيئة رقمية آمنة ومستدامة بالاستفادة من التجارب الإماراتية الرائدة في هذا المجال، وتبادل أفضل الممارسات في السلامة المجتمعية، وحماية البيئة، وتطوير منظومات السلامة العامة، بما يدعم الأولويات الوطنية للبلدين وأهداف التنمية المستدامة.

وتأتي الزيارة في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي أطلقتها حكومتا دولة الإمارات وفيتنام في أكتوبر 2024، والرامية إلى تبادل الخبرات في مجالات الخدمات الحكومية وبناء القدرات والحكومة الرقمية والأمن السيبراني والأداء الحكومي، وتوسيع آفاق التعاون وتبني أفضل الممارسات والمبادرات النوعية التي تدعم تحديث الإدارة الحكومية، وترفع كفاءة المؤسسات وجاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية.