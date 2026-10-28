سند تطور 4 مشاريع استراتيجية للصيانة وإصلاح المحركات في العين



أعلنت مجموعة سند، المتخصصة في هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) ش.م.ع، عن حجم استثماراتها المتنامية في مدينة العين، حيث يجري تطوير 4 مشاريع استراتيجية كبرى تؤسس منظومة متكاملة تشمل صيانة وعَمرة محركات الطائرات، والإصلاح المتقدم للمكونات، واختبار المحركات. ومن المتوقع أن تخلق عمليات سند في العين أكثر من 1600 وظيفة متخصصة، مع توفير مسارات جديدة للكفاءات والمواهب الإماراتية لاكتساب خبرات متقدمة في مجالات صيانة المحركات والهندسة والإصلاح المتقدم واختبار المحركات.

وعبر مساحة تمتد إلى 93.600 متر مربع بالقرب من مطار طحنون الدولي بمدينة العين، يمثل هذا التوسع أكبر مشروع تطوير تشهده شركة سند منذ تأسيسها، ويضع مدينة العين في قلب الفصل الجديد من مسيرة نموها العالمي. ومع اكتمال هذه المشاريع، ستتمكن سند سنوياً، بفضل منشآتها الجديدة في مدينة العين، من صيانة ما يصل إلى 410 محركات، بالإضافة إلى إجراء ما يصل إلى 600 اختبار للمحركات وإصلاح نحو 65.000 قطعة من مكونات المحركات. كما ستدعم هذه المنظومة 5 من أهم منصات محركات الجيل الحالي والقادم: محركات GTF من الصانع العالمي برات أند ويتني، ومحرك GEnx من شركة جي إي أيروسبيس، ومحرك LEAP من شركة CFM العالمية، ومحركي Trent 700 وIAE V2500 من الصانع العالمي رولز- رويس.

التوسع

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «ستكون مدينة العين في قلب الفصل القادم من قصة النمو العالمي لشركة سند. ومع التطور المتسارع لسوق صيانة وعَمرة المحركات، ترتكز استراتيجيتنا على التوسع الاستباقي قبل نمو الطلب، وتعزيز قدراتنا التقنية، وتوسيع نطاق الحلول التي نقدمها لعملائنا. ويشكل توسعنا في العين حجر الأساس لهذه الرؤية، إذ يمنحنا القدرات والإمكانات اللازمة لخدمة قاعدة متنامية من العملاء من حول العالم، ويدفعنا بخطى متسارعة نحو هدفنا بأن نصبح إحدى أكبر خمس شركات مستقلة عالمياً في مجال صيانة وعَمرة محركات الطائرات».

وسيكون مركز صيانة وعَمرة المحركات بمثابة القلب النابض لهذه المنظومة الجديدة. وعلى مساحة تبلغ 64.000 متر مربع، سيصبح أول مركز متخصص من نوعه لصيانة محركات «جي تي أف» من برات أند ويتني في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبدأت الأعمال الإنشائية لهذا المشروع في أبريل 2026، على أن تبدأ العمليات التشغيلية في نهاية عام 2028. ومن المتوقع أن يوفر المركز 1.000 وظيفة مباشرة مع استهداف نسبة توطين تبلغ 50 %، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة.

إلى جانب ذلك، ستوفر منشأة اختبار المحركات، التي تبلغ مساحتها 9.000 متر مربع، إمكانات متقدمة لاختبار واعتماد المحركات التي تشغل الطائرات ضيقة وعريضة البدن من خلال خلية اختبار ثنائية بمساحة 12 × 12 متراً لكل منهما. وستكون هذه أول منشأة مدنية لاختبار محركات الطائرات في مدينة العين وأكبر منشأة لاختبار المحركات المدنية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

أما المركز المتقدم لإصلاح المكونات، والذي يمتد على مساحة 17.600 متر مربع، فسيجمع تحت سقف واحد عمليات الإصلاح المتقدمة للمكونات عبر خمس منصات مختلفة من المحركات، والذي من المتوقع انطلاق العمليات التشغيلية فيه في عام 2030.

وفي حين تتجه الأنظار نحو المشاريع المستقبلية، فإن جزءاً من هذه الرؤية أصبح واقعاً ملموساً بالفعل. فقد بدأ مركز صيانة وعَمرة محركات GEnx عملياته التشغيلية في مدينة العين منذ يونيو 2026.

ويمتد هذا المركز على مساحة تزيد على 4.900 متر مربع، ويوفر طاقة استيعابية مخصصة تصل إلى 50 محركاً سنوياً، مستنداً إلى أكثر من عقد من الخبرة التي راكمتها سند في صيانة هذا الطراز من المحركات، وما يزيد على 250 عملية استقبال وصيانة لمحركات GEnx، دعماً لشركات طيران رائدة مثل الاتحاد للطيران وكانتاس إلى جانب عدد من العملاء العالميين.