لماذا تحتاج ريادة الأعمال إلى أكثر من رأس المال؟

مريم خليفة النعيمي

في عالم ريادة الأعمال، تتصدر أخبار جولات التمويل المشهد الاقتصادي، وكأن حصول الشركات الناشئة على رأس المال هو المقياس الأهم لنجاحها. لكن السؤال الحقيقي ليس حجم التمويل الذي تحصل عليه الشركة، بل قدرتها على تحويله إلى نمو مستدام، وفرص عمل، وقيمة اقتصادية ملموسة.

فالتمويل يفتح الأبواب، لكنه لا يضمن النجاح. وقد تمتلك الشركة فكرة مبتكرة ورأس مال مناسباً، ثم تواجه تحديات تتعلق بالوصول إلى الأسواق، واستقطاب الكفاءات، وإدارة العمليات، وبناء الشراكات الاستراتيجية.

ومن وجهة نظري، فإن مستقبل ريادة الأعمال يتطلب الانتقال من دعم تأسيس المشاريع إلى بناء منظومات اقتصادية متكاملة ترافق الشركات في مختلف مراحل نموها. لا يحتاج رائد الأعمال إلى التمويل وحده، بل إلى بيئة توفر الإرشاد والخدمات التشغيلية والفرص الاستثمارية والوصول إلى العملاء والأسواق. وفي كثير من الأحيان، لا تكمن المشكلة في غياب هذه الخدمات، وإنما في تشتتها وصعوبة الوصول إليها.

لذلك، ينبغي قياس نجاح منظومات ريادة الأعمال بقدرتها على ربط هذه الخدمات ضمن رحلة متكاملة، تبدأ بالفكرة وتمتد إلى التوسع والمنافسة.

في إمارة عجمان، ننظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها محركاً للتنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات. ومن هذا المنطلق، جاءت منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال لتربط رأس المال بالخبرات والخدمات والشراكات.

وتضم المنظومة ستة مكونات متكاملة: «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، بما يسهم في تسهيل رحلة المؤسس وتعزيز جاهزية الشركات للنمو والاستثمار.

وقد وضعت المنظومة مستهدفات طموحة حتى عام 2031، تشمل استقطاب 300 مليون درهم من رأس المال الخاص، وتوفير 3,135 فرصة عمل مباشرة و1,800 فرصة غير مباشرة، وتحقيق قيمة مضافة سنوية مستهدفة تبلغ 300 مليون درهم بحلول العام الخامس.

قد تكون الشراكة الاستراتيجية أكثر تأثيراً من جولة تمويل إضافية؛ فالوصول إلى عميل رئيسي أو سوق جديدة قد يغير مستقبل الشركة بالكامل.

ومن هنا، يأتي ملتقى «ثرا كونكت» الأول منصةً تجمع المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات الاقتصادية لاستكشاف الفرص وبناء علاقات مستدامة.

إن النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الشركات التي نساعد على تأسيسها، بل بعدد الشركات التي تتمكن من الاستمرار والتوسع والمنافسة. فالسؤال الذي يجب أن يقود مستقبل ريادة الأعمال ليس: كم مشروعاً ساعدنا على الانطلاق؟ بل كم شركة ساعدنا على النمو وصناعة أثر اقتصادي مستدام؟