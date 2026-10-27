17.2 مليار درهم أرباح اتصالات الموحدة في 9 أشهر بنمو46%

254.8 مليوناً إجمالي قاعدة المشتركين بنمو 29.4 %

أعلنت مجموعة «اتصالات»، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الثالث من عام 2026؛ حيث كشفت عن تحقيقها إيراداتٍ موحدةً بلغت 19.5 مليار درهم، بنموٍّ قدره 6.9 % على أساس سنوي. فيما بلغت الإيرادات الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، 57.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10 % على أساس سنوي. كما بلغ صافي الأرباح الموحدة في الربع الثالث 11.2 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 17.2 مليار درهم، بنمو قدره 45.9 % على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالتقدم المتواصل الذي تحقِّقه في تطوير قدرات ذات قيمة مضافة في مجالات الاتصال والبنية التحتية الرقمية السيادية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإدارة الناجحة لمحفظة أصول المجموعة.

وخلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 9 مليارات درهم، بهامش ربح بلغ 46.1 %. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 فقد بلغت الأرباح 26.7 مليار درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة نمو قدرها 10.3 % على أساس سنوي، وبهامش ربحية قدره 46.4 %.

ووصل إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» إلى 254.8 مليون مشترك في الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 29.4 % على أساس سنوي. وفي دولة الإمارات، ارتفع عدد المشتركين بنسبة 5.2 % على أساس سنوي، ليصل إلى 16.5 مليون مشترك، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات الرقمية المتقدمة وحلول الاتصال الذكية.

وشهد الربع الثالث أيضاً استكمال «اتصالات» لصفقة بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون، محققة عائداً بقيمة 21.9 مليار درهم، شاملاً توزيعات الأرباح النهائية، وصافي عائد بنحو 8 مليارات درهم. وأسهمت هذه الصفقة في دعم الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الثالث، كما وفَّرت مرونة مالية إضافية لها.

وبالتزامن مع احتفال «اتصالات» بمرور 50 عاماً على تأسيسها، كشفت المجموعة عن رؤية جديدة تستهدف ترسيخ مكانتها باعتبارها شركة اتصالات رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومُمكِّنة له، كما أعلنت عن مواصلة مسيرتها باسم «اتصالات»؛ إيذاناً بمرحلة جديدة من النمو، وتجسيداً للدور المحوري للاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي. وتستند هذه الرؤية إلى القدرات التي طوَّرتها المجموعة في مجالات الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية والتكنولوجيا المالية، وتوظيف هذه الإمكانات بتركيز أكبر في قطاع الاتصالات، ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها.

وانطلاقاً من دعمها لطموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالميّاً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تعتزم «اتصالات» توسيع سعة الربط الدولي لديها لتتجاوز 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بزيادة تفوق 25 ضعفاً مقارنة بالسعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تسهم في تعزيز كفاءة الربط وموثوقيته، وتوفير أداء متقدم بزمن استجابة منخفض. ويؤكد ذلك أهمية البنية التحتية الرقمية بوصفها ركيزة أساسية لدعم التقنيات الناشئة وتمكين اقتصاد قائم على المعرفة ومحفّز للابتكار.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: «تأتي النتائج المالية لمجموعة اتصالات للربع الثالث من عام 2026 لتؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة، وقدرتها على تحويل فرص النمو المتاحة إلى نتائج ملموسة؛ حيث سجلت الإيرادات الموحدة للمجموعة 19.5 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي قدره 6.9 %، وشهدت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بنسبة 5.1 % لتصل إلى 9.0 مليار درهم، بهامش ربحية بلغ 46.1 %. وتعكس هذه النتائج قوة قطاع الاتصالات الحيوي لدى المجموعة، وكفاءة وانضباط العمليات، وتُعزز ثقتنا في القدرة على تحقيق أداء متميز وخلق القيمة على المدى الطويل لكافة أصحاب المصلحة».

وأضاف مسعود: «على مدار السنوات الماضية، حرصت مجموعة اتصالات على بناء منظومة متكاملة من القدرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية. واليوم، مع تسارع دمج الذكاء الاصطناعي في عمق العمليات المؤسسية والحكومية، يترسَّخ دور المجموعة كممكّن رئيسي للتحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية الرقمية الآمنة، والربط الفائق الذي يغذي هذا التحول واسع النطاق».

وتابع مسعود: «يمنح هذا التطور علامة «اتصالات» التجارية - غايةً متجددةً ذات دلالةٍ جديدةٍ وأعمق. فبالنسبة لنا، لم يعد مفهوم خدمات الاتصال مقتصراً على نقل البيانات فحسب، بل أصبح يتمحور حول تمكين الاقتصاد الرقمي الحديث، وذلك من خلال بناء وتشغيل البنية التحتية والمنصات الذكية التي ستُشكّل ملامح المستقبل».

واختتم مسعود: «لقد أثبتت «اتصالات» قدرتها على خلق القيمة المستدامة، وترجمة التقدم التكنولوجي إلى أثر اقتصادي وتجاري مباشر وملموس، ويظل تركيز المجموعة منصبّاً على إعادة رسم ملامح شبكات المستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي، مستندةً إلى سجل حافل من الإنجازات الاستراتيجية والشراكات الممتدة مع العملاء، إلى جانب كفاءة تشغيلية عالية وبنية تحتية مُصمَّمة للعمل بجاهزية فائقة وموثوقية. ومع انطلاقة «اتصالات» نحو الخمسين عاماً القادمة، تجدِّد المجموعة التزامها بالبناء على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ومواصلة ضخ الاستثمارات بثقة كاملة؛ للمنافسة والريادة على الساحة الدولية».