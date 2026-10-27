دراجون أويل تموّل أكبر مشروع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في خليج السويس

جابكو توقّع عقداً مع «SLB» لتنفيذ المسح بتقنية التسجيل بقاع البحر على 1,035 كيلومتراً مربعاً



قررت شركة دراجون أويل تمويل أكبر مشروع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في خليج السويس، لدعم فرص الاكتشاف والإنتاج في مناطق عمل شركة بترول خليج السويس «جابكو».

وفي إطار استراتيجيتها للتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وزيادة الإنتاج من حقول خليج السويس، وتزامناً مع اقتراب تمديد ودمج مناطق تنمية شركة بترول خليج السويس «جابكو»، اتفقت شركة دراجون أويل على تمويل تنفيذ أكبر مشروع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في خليج السويس.

ووقّعت «جابكو»، الذراع التشغيلية للشراكة بين دراجون أويل، المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، والهيئة المصرية العامة للبترول، عقداً مع شركة «SLB» العالمية لتنفيذ المشروع باستخدام تقنية التسجيل بقاع البحر «OBN».

وشهد توقيع العقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث من المتوقع أن يبدأ المشروع في نوفمبر 2026، ويستمر لنحو عامين.

وكانت «جابكو»، بدعم من دراجون أويل، أول مشغّل ينفذ مسحاً سيزمياً باستخدام تقنية «OBN» في وسط خليج السويس عام 2020، على مساحة تجاوزت 350 كيلومتراً مربعاً، بهدف التعامل مع تحديات الاستكشاف، وتحسين فهم التراكيب الجيولوجية تحت سطح الأرض، وتحديد الفرص البترولية الواعدة بدقة أكبر.

وأثمرت المرحلة الأولى نتائج متميزة، إذ تم بعد معالجة بيانات المسح السيزمي في عام 2022 حفر خمس آبار استكشافية بالاعتماد على هذه البيانات، بمعدل نجاح بلغ 80%، مقارنة بنحو 25% قبل استخدامها.

كما أضافت هذه الآبار نحو 40 مليون برميل من النفط الأصلي الموجود في المكمن، وأسهمت في وصول إنتاج «جابكو» إلى أعلى معدلاته اليومية منذ عام 2019.

ويغطي المشروع الجديد مساحة 1,035 كيلومتراً مربعاً، ويستهدف مسح نحو 80% من مناطق التنمية التابعة لـ«جابكو»، بما يدعم استدامة الإنتاج وزيادة معدلاته، ويفتح آفاقاً جديدة للاكتشافات البترولية، بما يتوافق مع طموحات دراجون أويل للتوسع والنمو في مصر.