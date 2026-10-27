6.8 ملايين درهم خسائر أيبيكس للاستثمار

سجلت شركة أيبيكس للاستثمار خسائر قدرها 6.8 ملايين درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026، مقابل تحقيق أرباح قدرها 54.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

يعود سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع صافي الخسائر من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بنسبة 115%، لتبلغ 78.5 مليون درهم مقابل 36.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2025.

كما يعود إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 44% لتصل إلى 81.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2026، مقابل 56.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، وانخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 37% لتصل إلى 12.2 مليون درهم، مقابل 19.5 مليون درهم خلال نفس الفترة عام 2025.

في حين يعود سبب تحقيق أرباح خلال الربع الثالث 2026 إلى تراجع صافي الخسائر من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر إلى 6.7 ملايين درهم مقابل 57.9 مليون درهم خلال الربع المماثل من عام 2025، وانخفاض مصاريف ضريبة الدخل بنسبة 50% لتصل إلى 3 ملايين درهم، مقابل 6.1 ملايين درهم خلال الربع الثالث 2025.