سوق دبي يحلّق بأعلى وتيرة يومية في 26 أسبوعاً.. والمكاسب 15.7 مليار درهم

حلّق مؤشر سوق دبي المالي، الثلاثاء، بأعلى وتيرة يومية في 26 أسبوعاً، وتحديداً منذ جلسة 18 يونيو الماضي، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.96 %، أو ما يعادل 112.7 نقطة، مسجلاً 5864.43 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 15.7 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 958.15 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 973.9 مليار درهم.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«ديوا» ارتفاعات 36 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ444.4 مليون درهم مرتفعاً 3.4 % ليغلق عند 11.52 درهماً.

وصعدت أسهم أمان 14.86 % بالحد الأقصى، واكتتاب القابضة 9.7 %، والإثمار القابضة 6.63 %، والعربية للطيران 6.2 %، ووطنية إنترناشيونال 5.55 %، فيما انخفضت أسهم بنك المشرق 3.04 %، وأجيليتي للمخازن 2.8 %، وبنك السلام- البحرين 1.45 %، وإمباور 0.98 %، وأرامكس 0.87 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 45.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 15.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.96 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 231.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 709.8 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 478.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، قفز مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.09 % إلى مستوى 9745.80 نقطة، رابحاً 26 مليون درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 354.1 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 144.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 115.13 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الإسلامي 5.7 %، وأمريكانا للمطاعم 4.96 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 4.24 %، وأبوظبي التجاري 3.43 %، وفيرتيغلوب 3.18 %.

وفي المقابل، تراجعت أسهم البنك العربي المتحد 4.9 %، وبنك أم القيوين الوطني 3.4 %، وسبيس42 1.5 %، وإي سفن - أذونات 1.4 %، وأجيليتي جلوبال 1.36 %.

مكاسب

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 41.73 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، مدفوعة بزخم شرائي مع تحسن معنويات المستثمرين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.476 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 3.518 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.544 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و973.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 2.3 %، والكويتي 0.86 %، والقطري 3.37 %، فيما تراجعت بورصتا مسقط 0.14 %، والبحرين 0.29 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بنسبة 3.49 %.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 2.3 % ليغلق عند 9986 نقطة، بتداولات 7.2 مليارات ريال.

وقفزت أسهم بن داود وكيمانول وشمس والبحر الأحمر، والأسماك، ورسن وأملاك بالحد الأقصى، وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 2 % عند 26.08 ريالاً، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 3 % عند 60.90 ريالاً، وصعدت أسهم الأهلي السعودي وأكوا ومعادن ومصرف الإنماء وسابك وسابك للمغذيات الزراعية بنسب تراوحت بين 2 % و5 %.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 155.073 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.886.857 تريليونات جنيه.

وربح المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 3.49 % ليغلق عند مستوى 50104 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 3.76 % ليغلق عند مستوى 62206 نقاط، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 3.47 % ليغلق عند مستوى 23380 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 6.97 % ليغلق عند مستوى 16384 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 5.97 % ليغلق عند مستوى 22269 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.08 % عند 4153 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 11.5 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.39 بالمئة، وفي قطاع المالي بنسبة 0.08 بالمئة، بينما انخفض في قطاع الخدمات بنسبة 0.13 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.