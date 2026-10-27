80 مجلس عمل تحت مظلة اتحاد غرف الإمارات



أعلن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة عن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي البوروندي ليشكل خطوة إيجابية نحو تطوير مجالات التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وبتشكيل المجلس يرتفع عدد مجالس الأعمال التي تنضوي تحت مظلة اتحاد غرف الإمارات إلى 80 مجلس عمل.

وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس المجلس في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة الثلاثاء، بين اتحاد غرف الإمارات والغرفة الاتحادية للتجارة والصناعة في بوروندي، بحضور عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية وعبدالله حميد بن حامد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي البوروندي خطوة مهمة على صعيد العلاقات الثنائية بين الجانبين، معرباً عن أمله في أن يدفع تأسيس مجلس الأعمال بالعلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مستويات أرفع، مؤكداً التزام اتحاد غرف الإمارات وغرفة الشارقة بتوفير كل الإمكانات والتسهيلات التي تساعد شركات القطاع الخاص على النمو والتطور وتسهم في خلق بيئة محفزة للأعمال في الإمارات. وأوضح العويس أن مجالس الأعمال تلعب دوراً مهماً في دعم علاقات القطاع الخاص الإماراتي مع نظرائه بالخارج، وهي المكون الرئيسي لمجتمع الأعمال.

بدوره أشاد أوليفييه سوجورو رئيس الغرفة الاتحادية للتجارة والصناعة في بوروندي بجهود اتحاد غرف الإمارات وغرفة الشارقة لتوفيرها التسهيلات الرامية لتأسيس المجلس بما يسهم في دفع عجلة القطاع الخاص ومجالس الأعمال إلى جانب توفير بيئة محفزة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.