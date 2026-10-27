«تدرا» تخرّج الدفعة الثانية من برنامج «مركز المعرفة» لتعزيز المهارات الرقمية الحكومية

احتفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي «مركز المعرفة»، المخصص لموظفي المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في إطار الشراكة بين الجانبين لتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز جاهزية الكفاءات الحكومية لمواكبة التحولات التقنية وتوظيف أدواتها في تحسين الأداء المؤسسي وجودة المخرجات.

وضمت الدفعة 10 متدربين استكملوا برنامجاً تدريبياً استمر ثلاثة أشهر، وتضمن تسعة مسارات تدريبية تناولت مجالات مرتبطة باختصاصات المركز، إلى جانب التقنيات والتوجهات التكنولوجية الحديثة، بما يوسع معارف المشاركين ويعزز قدراتهم العملية على تطبيق المهارات المكتسبة في بيئة العمل.

وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن التعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يجسد أهمية الشراكات الحكومية في الاستثمار في الكفاءات وتطوير القدرات الرقمية، مشيراً إلى أن بناء المهارات والمعارف التقنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة التحولات الرقمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.

وأضاف أن تخريج الدفعة الثانية يعكس استمرارية التعاون بين الجانبين والبناء على ما تحقق من نتائج، مؤكداً حرص الهيئة على مواصلة العمل مع شركائها في الحكومة الاتحادية لتطوير الكفاءات، وتبادل الخبرات، وتعزيز التكامل في تحقيق الأهداف الحكومية المشتركة.

من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن برنامج «مركز المعرفة» يعكس فاعلية الشراكة مع «تدرا» في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتها الرقمية والمهنية بما يواكب متطلبات العمل الحكومي.

وأوضحت أن المركز يحرص على ربط بناء القدرات باحتياجات العمل وأولوياته، وتمكين الموظفين من توظيف معارفهم ومهاراتهم في تطوير أساليب العمل ورفع جودة المخرجات الإحصائية والتنافسية، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات ويعزز الأداء المؤسسي.

وأضافت أن المركز يتابع أثر التدريب من خلال لقاءات دورية تجمع المشاركين بمديريهم المباشرين، لتحديد فرص تطبيق المهارات المكتسبة وقياس إسهامها في تحسين الأداء، مشيرة إلى استمرار التعاون لتطوير البرنامج ومساراته وفق الاحتياجات التدريبية ودعم التطوير المستمر للمنظومة الإحصائية الوطنية.

ويأتي البرنامج امتداداً لجهود «تدرا» في نشر ثقافة التحول الرقمي وبناء القدرات الحكومية، ضمن مبادرة الأكاديمية الرقمية، بما يدعم إعداد كوادر قادرة على مواكبة المستجدات التقنية وتطبيقاتها. ويعكس التركيز على متابعة أثر التدريب توجهاً نحو ربط التأهيل المهني بتحسين نتائج العمل، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتنافسية دولة الإمارات في مجال الحكومة الرقمية.