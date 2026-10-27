1.35 مليار درهم إيرادات «مصرف عجمان» في 9 أشهر بنمو 12%

35.8 مليار درهم إجمالي الأصول بنمو 9%

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي مصطفى الخلفاوي.

وأعلن المجلس عن تسجيل مصرف عجمان أداءً مرناً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.35 مليار درهم، بنمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ صافي الإيرادات 670 مليون درهم، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي.

وبلغ الربح التشغيلي قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة 340 مليون درهم، في حين وصل صافي الربح قبل الضريبة إلى 352 مليون درهم، وتعكس هذه النتائج استمرار نمو أعمال المصرف، مدعوماً بالانضباط في الإدارة المالية، وتنويع مصادر الدخل، ومواصلة تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، إلى جانب التحسن في جودة الأصول وتعزيز متانة أدائه المالي.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «يعكس أداء مصرف عجمان قوة توجهه الاستراتيجي والتزامه بدعم التنمية الاقتصادية في عجمان خصوصاً ودولة الإمارات عموماً».

وأضاف سموه: «يواصل مصرف عجمان التركيز على تحقيق النمو المستدام، وترسيخ ممارسات العمل المصرفي المسؤول، وتوفير قيمة طويلة الأمد لعملائه ومساهميه».

بدوره قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس نتائجنا في الأشهر التسعة الأولى استمرار التقدم في تنفيذ استراتيجيتنا، مدعوماً باستمرار نمو الإيرادات، وزيادة تمويل العملاء، ومواصلة تحسين جودة الأصول».

وأضاف «نواصل التركيز على تحقيق نمو منضبط، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، والارتقاء بالأداء التشغيلي، ومن خلال استثماراتنا المتواصلة في الأتمتة والتحول الرقمي، نسعى إلى تحسين تجربة العملاء، وتطوير قدراتنا التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا».

وواصل مصرف عجمان تعزيز ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 35.8 مليار درهم، بنمو 9%، كما ارتفع إجمالي تمويلات العملاء إلى 24.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13%، ما يعكس استمرار الطلب على منتجات التمويل التي يقدمها المصرف.

وبلغ إجمالي الودائع 28.4 مليار درهم، مما يعزز قاعدة التمويل لدى المصرف ويدعم قدرته على تلبية الاحتياجات المالية المتنامية لعملائه.

كما سجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً، بما يدعم جهود المصرف في تعزيز علاقاته مع العملاء وتنويع مصادر التمويل المستقرة، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.4 مليارات درهم بنمو 27%، فيما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بمقدار 308 نقاط أساس، لتصل إلى 17.1%، مما يعزز متانة المركز المالي للمصرف.

وكان مصرف عجمان أعلن في يوليو 2026، عن نجاحه في إصدار صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي (نحو 1.1 مليار درهم)، وهي صكوك دائمة غير قابلة للاستدعاء خلال السنوات الخمس والنصف الأولى، وفقاً لشروط الإصدار.

ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في التحسن المستمر للملف الائتماني للمصرف، وقوة أدائه المالي، والتقدم المحرز في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية للنمو. كما يسهم الإصدار في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة رأس المال، بما يدعم متانة المركز الرأسمالي للمصرف ويعزز قدرته على استيفاء المتطلبات التنظيمية.

وبلغ العائد على الأصول 1.3%، فيما سجل العائد على حقوق الملكية 11 %، بما يعكس نهج المصرف في الانضباط المالي والإدارة الفعّالة لرأس المال.

وواصلت جودة الأصول تحسّنها، إذ تراجعت نسبة التمويل غير العامل إلى 5%، بانخفاض قدره 203 نقاط أساس خلال فترة التسعة أشهر الأولى، ويعكس هذا التحسن مواصلة المصرف تطبيق ممارسات تمويل منضبطة، وتعزيز إدارة المخاطر، والحفاظ على جودة محفظته التمويلية.