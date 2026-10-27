5.6 مليارات درهم أرباح "أبوظبي الإسلامي " خلال 9 أشهر



حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً واسعاً في مختلف أنشطة أعماله، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبلغ صافي أرباح المصرف بعد الضريبة 5.6 مليارات درهم خلال 9 أشهر بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما واصل تحقيق مستويات ربحية تعد من الأعلى في القطاع المصرفي، ليسجل عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 28%. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.4 مليارات درهم . كما واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي في قاعدة متعامليه، مع استقطاب أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال هذه الفترة، وهو ما أسهم في تعزيز نمو ميزانيته العمومية وتوسيع قاعدة متعامليه.

الإيرادات

وبلغت إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي 9.7 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو القوي في أنشطة أعماله الأساسية، والتوسع المستمر في نطاق أعماله.

وأسهم النمو القوي في التمويل بقطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في ارتفاع الدخل من الأنشطة التمويلية بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.1 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ صافي هامش الربح 3.64%.

وبلغ الدخل من الأنشطة غير التمويلية 3.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعادل 37% من إجمالي إيرادات المصرف.

كما واصل الدخل من الرسوم والعمولات أداءه القوي على مدار العام، حيث ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات إلى 591 مليون درهم خلال الربع الثالث، بنمو قدره 11% مقارنة بالربع السابق و9% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة إيرادات البطاقات ورسوم معالجة المعاملات، بما يعكس النمو القوي في حجم الأعمال بمختلف قطاعات المصرف.

التكاليف

حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في أولويات النمو، حيث استقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 29.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم ، ما يعكس استمرار استثمارات المصرف في الكوادر البشرية والتكنولوجيا وتطوير قدرات الأعمال، لدعم التوسع في أنشطته وتحقيق طموحاته للنمو على المدى الطويل. وانخفضت المخصصات بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 451 مليون درهم ، فيما بلغت تكلفة المخاطر 30 نقطة أساس، ما يعكس متانة أداء محفظة التمويل رغم استمرار النمو القوي في التمويلات.

وتحسنت نسبة الأصول المتعثرة لتسجل أدنى مستوى قياسي لها عند 2.0%، وهو ما يعكس التحسن المستمر في جودة محفظة التمويل لدى المصرف، والمحافظة على نهج فعّال في إدارة المخاطر في مختلف أنشطة أعماله.

واصلت نسب تغطية المخصصات التحسن، ما يعكس حرص المصرف على تطبيق ممارسات فعّالة لإدارة المخاطر، حيث ارتفعت نسبة التغطية شاملة الضمانات بمقدار 13.1 نقطة مئوية لتصل إلى 183.3%، فيما ارتفعت نسبة التغطية باستثناء الضمانات إلى 114.3%، مقارنةً مع 89.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع إجمالي أصوله بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 318 مليار درهم ، ما يعكس استمرار التوسع في أنشطة أعماله الأساسية. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 34 مليار درهم ، مدعوماً بالنمو القوي في الأرباح، ما يعزز قدرة المصرف على مواصلة دعم النمو القوي في التمويلات والتوسع في ميزانيته العمومية.

الفرص الواعدة

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة : "واصل مصرف أبوظبي الإسلامي ترسيخ مكانته مستنداً إلى قوة أعماله وثقة متعامليه، مستفيداً من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المحلي. وتمنحنا هذه الأسس القوية الثقة في قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق طموحاتنا طويلة الأجل في إطار "رؤية 2035"." وتابع : يعكس أداء مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة أعمالنا ومرونتها، والإنجازات التي نحققها في تنفيذ "رؤية 2035". ونواصل الاستفادة من فرص النمو الواعدة التي يوفرها اقتصاد دولة الإمارات، مدعومة بمتانته، والتقدم المستمر في تنويع القاعدة الاقتصادية، والاستثمارات المتواصلة في القطاعات الرئيسية.ونتمتع بمكانة قوية تؤهلنا للاستفادة من هذه الفرص، بفضل التوسع المستمر في قاعدة متعاملينا والطلب القوي على خدماتنا في مختلف أنشطة أعمالنا الأساسية. فقد ارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 25% على أساس سنوي، فيما استقطب المصرف أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

كما تساهم الاستثمارات المتواصلة في دولة الإمارات، ونمو أنشطة القطاع الخاص، والتوسع في تنويع الاقتصاد في فتح آفاقاً واسعة للنمو في المصرف خلال المرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق، يمثل إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم خطوة مهمة لتعزيز قدرتنا على الاستفادة من هذه الفرص وتحقيق طموحاتنا في إطار "رؤية 2035"، وذلك من خلال تقوية قاعدة رأس المال، وتوفير قدرات إضافية لدعم المرحلة المقبلة من النمو.وإلى جانب مواصلة تنمية أعمالنا، ندرك أن هذا النمو يحمل معه مسؤولية أكبر تجاه المجتمع. وبصفتنا مؤسسة وطنية راسخة الجذور في دولة الإمارات، نواصل التزامنا بإحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي نعمل بها.

مستويات ربحية مرتفعة

وقال محمد عبد الباري, الرئيس التنفيذي للمجموعة : " يعكس أداؤنا النمو القوي في مختلف أنشطة مصرف أبوظبي الإسلامي، مع تحقيق مستويات ربحية مرتفعة، واستمرار نمو قاعدة المتعاملين والتمويلات، والحفاظ على جودة الأصول. وبفضل قوة أعمالنا وتوافر فرص نمو واعدة في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، نتمتع بمكانة قوية تمكننا من مواصلة هذا النمو وتحقيق أهدافنا في إطار "رؤية 2035"."

"تعكس نتائج مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 النمو القوي والشامل الذي نحققه في مختلف أنشطة أعمالنا، حيث واصل المصرف أداءه القوي، مدعوماً باستمرار استقطاب متعاملين جدد، وارتفاع حجم التمويلات، ونمو النشاط في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.