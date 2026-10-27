«موارد للتمويل» توقّع 16 اتفاقية وتطلق منتجين جديدين للتكنولوجيا المالية في دبي

جمعت النسخة الرابعة من قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي نظمتها «موارد للتمويل» في ميدان غاليري بدبي، نخبة من قادة القطاع المالي والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا، لبحث التحولات التي تعيد تشكيل الخدمات المالية، واستكشاف فرص النمو في مجالات الذكاء الاصطناعي والتمويل المفتوح وترميز الأصول والهوية الرقمية.

وشهدت القمة توقيع 16 اتفاقية شراكة مع جهات عاملة في منظومة التكنولوجيا المالية، إلى جانب إطلاق منتجين ماليين جديدين بالتعاون مع شركتي «nstFi» و«Liabify»، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الحلول الرقمية وتطوير الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، وتعزيز وصول الأفراد والشركات في الإمارات إلى منتجات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وانعقدت القمة تحت شعار «تحوّل موازين القوى: ما الذي سيرسم ملامح مستقبل القطاع المالي؟»، وناقشت مجموعة من القضايا المحورية، من بينها الخدمات المصرفية كخدمة، والتطورات التنظيمية، والخدمات المالية المدمجة، والذكاء الاصطناعي، والتمويل المفتوح، وفرص الاستثمار في التقنيات الناشئة.

وتناولت الجلسات سبل توظيف الابتكار الرقمي في تطوير المنتجات المالية وتحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات، إلى جانب أهمية بناء نماذج أعمال قابلة للتوسع، وتطوير أطر تنظيمية فعّالة، وإقامة شراكات استراتيجية تحول التقنيات الجديدة إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات السوق.

حلول جديدة

وشملت الاتفاقيات الموقعة برامج بطاقات بعلامات تجارية مشتركة، وحلول الدفع والتمويل الرقمي، والبنية التحتية التكنولوجية وخدمات مراكز الاتصال. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم نموذج موارد للتمويل في تقديم الخدمات المصرفية كخدمة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا.

كما أطلقت الشركة منتجاً بالتعاون مع «nstFi»، يتمثل في بطاقة عائلية مسبقة الدفع تتيح إصدار بطاقات إضافية لأفراد الأسرة. أما المنتج الثاني، الذي طُوّر بالشراكة مع «Liabify»، فيجمع بين حل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات مسبقة الدفع للأفراد.

الابتكار والشراكات

واستُهلت أعمال القمة بكلمة لراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل، الذي أكد أن التحولات المتسارعة في القطاع المالي، وتغير توقعات العملاء، وتنامي فرص التعاون، تجعل الابتكار والشراكات الاستراتيجية عاملين أساسيين في تطوير الخدمات المالية.

وأضاف أن القمة توفر منصة لقادة القطاع لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص، مشيراً إلى أن اتفاقيات الشراكة تسهم في توحيد جهود الأطراف المعنية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تدعم نمو منظومة التكنولوجيا المالية في الإمارات.

وشهدت القمة مشاركة نمير خان، رئيس جمعية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميثات بيركوز، نائب الرئيس العالمي للمنتجات الرقمية في «ماستركارد»، وبانكاج كوندارا، الرئيس التنفيذي لشركة «جيديا»، إلى جانب قيادات وخبراء من شركات ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.

وتضمنت الفعاليات مبادرة لتكريم الابتكار ومنظومة التكنولوجيا المالية، و«تحدي حالات الاستخدام»، فضلاً عن عروض للمنتجات وإعلانات عن شراكات جديدة ومراسم توقيع اتفاقيات. وأقيمت القمة بدعم من «ماستركارد» وجمعية التكنولوجيا المالية في المنطقة وشركة الخدمات المالية العربية، إلى جانب عدد من الشركاء والرعاة.

وتعكس الاتفاقيات والإطلاقات الجديدة توجه موارد للتمويل نحو توسيع التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، وتطوير حلول رقمية تستجيب لاحتياجات العملاء، في وقت تتزايد فيه أهمية التكامل بين الابتكار التقني والخدمات المالية.