«الإمارات دبي الوطني» يعلن الفائزين في حملة «أنفق واربح»



اختتم بنك الإمارات دبي الوطني، بنجاح حملته الترويجية «أنفق واربح» بمكافأة 102 من عملائه بجوائز قيّمة. وفي إطار الحملة، تأهل العملاء الذين أنفقوا ما لا يقل عن 10.000 درهم باستخدام بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني المؤهلة ضمن العرض الترويجي للحصول على المكافآت. وقد حصل 100 من العملاء الذين حققوا أعلى مستويات الإنفاق على استرداد نقدي بقيمة 5.000 درهم لكل منهم، بينما فاز عميلان من سعداء الحظ بسيارة طراز «تويوتا أوربان كروزر GLX» 2026 لكل منهما، خلال السحب الخاص الذي جرى بهذه المناسبة. وقد تم إيداع مبالغ الاسترداد النقدي في حسابات الفائزين، كما تم تسليم السيارتين للفائزين.

وتعد حملة «أنفق واربح» جزءاً أساسياً من اهتمام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بمكافأة العملاء وتعزيز تفاعلهم وولائهم، حيث قدمت لهم قيمة إضافية عند استخدام بطاقات البنك في نفقاتهم اليومية. وقد وصلت الحملة إلى نحو 1.5 مليون عميل، وسجلت نسبة إنجاز بلغت 85 %، بما يؤكد مستوى التفاعل القوي من العملاء.

ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني من خلال مبادرات مثل «أنفق واربح»، وضع عملائه في صميم عروض بطاقاته، تقديراً لتفاعلهم، وبما يوفر لهم مزايا قيّمة تتجاوز تجربتهم المصرفية اليومية.