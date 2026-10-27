«الإمارات الإسلامي» يبرم اتفاقية تمويلية لتطوير معالجة الصلب في أم القيوين



أبرم «الإمارات الإسلامي» اتفاقية تمويلية مخصصة لصالح شركة «ميتال كير سنتر فاكتوري ذ.م.م»، عبر قسم الخدمات المصرفية للأعمال بهدف دعم تطوير منشأتها المتكاملة لمعالجة الصلب في أم القيوين. وقد تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي بحضور كبار ممثلي «الإمارات الإسلامي» ومجموعة «ميتال كير سنتر».

وستسهم المنشأة الجديدة في دعم توسع مجموعة «ميتال كير سنتر» وتعزيز قدراتها التصنيعية في دولة الإمارات؛ حيث تعمل المجموعة في مجالات تصنيع وتجارة وتسويق وتوزيع منتجات الصلب المصنعة ونصف المصنعة.

وتعكس الشراكة التزام قسم الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي» بدعم الشركات في دولة الإمارات أثناء قيامها بتنفيذ استثمارات رأسمالية كبيرة، وتوسيع طاقتها التشغيلية، وتعزيز قدراتها التصنيعية. كما تبرز الشراكة قدرة المصرف على استيعاب المتطلبات المتغيرة للمتعاملين وتوفير حلول تمويلية مخصصة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لدعم النمو المستدام. إضافة إلى ذلك، تؤكد الشراكة دور المصرف في دعم قطاع التصنيع، الذي يعد ركيزة أساسية لأجندة النمو والتنويع الاقتصادي طويلة الأمد في دولة الإمارات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

الخدمات المصرفية

وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يواصل «الإمارات الإسلامي» إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لتواكب اقتصاد عصري يشهد تطوراً سريعاً، وذلك من خلال تقديم حلول مالية هادفة تركز على مصلحة المتعاملين وتدعم الازدهار على المدى الطويل. ويعد تمويل المنشأة الجديدة المتكاملة لمعالجة الصلب التابعة لمجموعة «ميتال كير سنتر» في أم القيوين تجسيداً لدورنا كشريك مصرفي موثوق للشركات التي تنفذ استثمارات استراتيجية. كما أن دورنا في تعزيز نمو وتنوع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل ملامح مسيرتنا كمصرف يستشرف المستقبل، ويسهم في بناء منظومة مالية أكثر مسؤولية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي»: نطمح في «الإمارات الإسلامي» إلى أن نكون شريكاً مالياً طويل الأمد للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم تلبية احتياجاتها المصرفية اليومية، وصولاً إلى توسيع أعمالها وتلبية احتياجاتها التمويلية. وانطلاقاً من كوننا شريكاً مالياً، فإننا على دراية تامة بدورة الحياة الكاملة لأعمال متعاملينا، ونركز على تقديم الدعم المتواصل في كل مرحلة من مراحل النمو، من خلال توفير حلول ملائمة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تجمع بين رأس المال والاستشارات والقدرات الرقمية والوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية. وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة، يثبت «الإمارات الإسلامي» أن الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكن أن تتواءم تماماً مع الاحتياجات التشغيلية الحقيقية للشركات اليوم، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية التجارية.

وقال شيام بيلاي، الشريك في مجموعة «ميتال كير سنتر»: تمثل المنشأة الجديدة المتكاملة لمعالجة الصلب محطة مهمة في مسيرة نمو مجموعة «ميتال كير سنتر»، وتسهم في تعزيز قدراتنا التصنيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد أبدى مصرف «الإمارات الإسلامي» فهماً واضحاً ودقيقاً لمتطلبات أعمالنا وقدم دعماً تمويلياً يتماشى مع خططنا التوسعية. ونحن نُقدّر علاقة التعاون معنا، ونتطلع إلى مواصلة خدمة عملائنا والمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات.