بيع فيلا «أمايا» بقيمة 110 ملايين درهم في نخلة جميرا



أعلنت آمالي العقارية، عن بيع وتسليم فيلا «أمايا» بقيمة 110 ملايين درهم، في صفقة صنفت ضمن أغلى 10 صفقات عقارية في نخلة جميرا عام 2026.

تتألف الفيلا المصممة وفق معايير ومواصفات خاصة من 5 غرف نوم، وتقع في السعفة M بنخلة جميرا، ويمثل تسليمها محطة مهمة في مسيرة آمالي العقارية، إذ تُعد أول عقار سكني تنجزه الشركة وتسلمه منذ تأسيسها في عام 2023. وتأتي الصفقة البارزة عقب البيع الأخير لفيلا «أفاتيا» في مشروع «جزيرة آمالي» بقيمة 220 مليون درهم، لتواصل آمالي العقارية زخمها المتنامي، وتعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية فائقة الفخامة والمصممة وفق متطلبات ومواصفات خاصة في سوق العقارات فائقة الفخامة بدبي.

تغطي فيلا «أمايا» مساحة مبنية تبلغ 14.573 قدماً مربعاً موزعة على طابقين، ضمن قطعة أرض تبلغ مساحتها 14.686 قدماً مربعاً، وتجمع بين فن العمارة المعاصرة والتصاميم الداخلية الأنيقة والمساحات الرحبة. وقد صُممت الفيلا لتوفر أعلى مستويات الخصوصية والترفيه وأسلوب الحياة المستوحى من المنتجعات الفاخرة، وتضم سينما منزلية خاصة، وصالة رياضية، ومصعداً بانورامياً، ومطبخاً استعراضياً، وعدداً من ردهات تناول الطعام، إلى جانب تراسات واسعة.

وتتوسط الفيلا شجرة زيتون طبيعية محفوظة يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار، جرى دمجها في التصميم لتكون عنصراً طبيعياً مميزاً في قلب المنزل. وتمتد تجربة الترفيه وأسلوب الحياة إلى المساحات الخارجية التي تضم حوض سباحة إنفينيتي، وشاشة تلفزيونية قابلة للطي من طراز (C SEED)، وعدداً من الأماكن المخصصة للشواء، وحوض استحمام ساخن، وجاكوزي على السطح، وبركاً مائية وعناصر مائية تضفي مزيداً من الجمال على المساحة الخارجية، بما يوفر أجواءً تحاكي المنتجعات الفاخرة وتوفر كل عناصر الرفاهية والخصوصية في واحدةٍ من أكثر الوجهات الساحلية طلباً في دبي.

وقال علي سجواني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لآمالي العقارية: «جرى الاهتمام بكل عنصر من عناصر فيلا أمايا بعناية فائقة، بدءاً من التصميم المعماري والديكورات الداخلية، وصولاً إلى التكامل بين المساحات الداخلية والخارجية. وقد حَرِصتُ أنا وأميرة على توظيف جُلّ خبراتنا التي اكتسبناها على مدار سنواتٍ طويلة في القطاع العقاري في كل منزل تطوره آمالي العقارية. فنحن نصمم كل منزل ونتعامل معه كما لو كان منزلنا الخاص، حيث نولي اهتماماً كبيراً لأدق التفاصيل، ونجري نقاشاتٍ مطولة عن كيفية استثمار كل زاوية من زوايا المنزل بأفضل صورة ممكنة بما يوفر للعميل أعلى درجات الرفاهية والراحة. ويتيح لنا هذا النهج الشخصي تقديم منازل استثنائية وفريدة لعملائنا، تتكامل فيها عناصر الجودة والخصوصية والتصاميم العصرية الراقية».

وقالت أميرة سجواني، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعمليات في آمالي العقاري: «لا تزال نخلة جميرا واحدة من أبرز الوجهات العالمية الساحلية فائقة الفخامة، وتعكس صفقة بيع وتسليم فيلا أمايا بقيمة 110 ملايين درهم استمرار الطلب على العقارات الفاخرة والفائقة الفخامة التي تتميز بطابعها الخاص في دبي. وقد ارتكز نهج آمالي العقارية منذ البداية على التركيز على عدد محدود من الوحدات السكنية الاستثنائية، مع إعطاء الأولوية للتصميم والجودة والاهتمام بأدق التفاصيل. وتجسد فيلا أمايا هذه الفلسفة، ويسعدنا أن نرى هذه الرؤية تتحول إلى واقع ملموس مع تسليم الفيلا إلى مالكها الجديد».

وتتعاون آمالي العقارية مع نخبة من أبرز شركات التصميم والهندسة المعمارية العالمية لتنفيذ رؤيتها في بناء العقارات الفائقة الفخامة.