غرف دبي تستعرض أفضل الممارسات لصياغة البنود التعاقدية وتسوية النزاعات



نظمت غرف دبي، بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، ندوة افتراضية حول البنود التعاقدية المرتبطة بتسوية النزاعات في البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي بحضور 289 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، هدفت الندوة إلى تزويد مجتمع الأعمال والممارسين القانونيين بإرشادات عملية حول صياغة بنود تعاقدية فعّالة لتسوية النزاعات، والتعامل مع الأطر القانونية وإجراءات التقاضي المعمول بها في دولة الإمارات.

وتناولت الندوة الجوانب القانونية والعملية لصياغة بنود تسوية النزاعات في العقود، مع التأكيد على أهمية معالجة المخاطر المحتملة في مرحلة مبكرة، بما يسهم في الحد من اللجوء إلى التقاضي المكلف والحفاظ على العلاقات التجارية. كما استعرضت أفضل الممارسات لصياغة بنود فعّالة للوسائل البديلة لتسوية النزاعات

وتناولت الندوة الإلكترونية الوساطة بوصفها آلية فعّالة لتسوية المنازعات التجارية، ودورها في توفير الوقت وخفض التكاليف والحفاظ على علاقات الأعمال. واستعرض ممثلون عن غرف دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي خدمات الوساطة التي تقدمها كل جهة والإجراءات المتبعة للاستفادة منها.

ويتيح مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي أُنشئ بموجب قانون دبي رقم (2) لسنة 2025، مساراً بديلاً للأطراف لتسوية منازعاتهم، مع إمكانية إكساب اتفاقيات التسوية قوة التنفيذ المباشر من خلال محاكم المركز.

وتواصل غرف دبي تنظيم ورش عمل وندوات افتراضية متخصصة لتعريف مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات القانونية والتنظيمية والإجرائية، بما يسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ ممارسات الامتثال لدى الشركات، ومساعدتها على الحد من المخاطر التشغيلية والقانونية.

وباعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في دبي، تواصل غرف دبي دعم نمو الشركات في الإمارة وتوسعها في الأسواق العالمية، إلى جانب الإسهام في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال.