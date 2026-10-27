420 مليون درهم صافي أرباح «إن إم دي سي إنيرجي» خلال 9 أشهر



أعلنت شركة «إن إم دي سي إنيرجي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 420 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 9 % على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار درهم.

ويعكس الأداء في الإيرادات وفق بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، قدرة «إن إم دي سي إنيرجي» على المضي قُدماً وبوتيرة ثابتة في إنجاز محفظتها الضخمة من المشاريع قيد التنفيذ على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية.

واستند هذا النمو إلى مزيج متوازن من الإيرادات جغرافياً، حيث ساهمت العمليات المحلية في دولة الإمارات بنسبة 72 %، في حين شكلت الأسواق الدولية نسبة 28 % من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. كما نجحت الشركة في زيادة قيمة أعمالها قيد التنفيذ لتصل إلى 33 مليار درهم، ما يوفر رؤية واضحة ومستدامة للإيرادات لسنوات عدة مقبلة عبر الأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية.

وفيما يخص الميزانية العمومية ومستويات السيولة، فقد بلغ رصيد النقد لديها 3 مليارات درهم بنهاية فترة الأشهر التسعة، ما يمنحها المرونة المالية اللازمة لتمويل النفقات الرأسمالية الجارية، وتلبية متطلبات رأس المال العامل، واقتناص فرص النمو الاستراتيجية.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة «إن إم دي سي إنيرجي»: إن أداء الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 يعكس متانة المنظومة الصناعية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات، والدور الحيوي الذي تؤديه «إن إم دي سي إنيرجي» بصفتها إحدى الشركات الرائدة والموثوقة في قطاع الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وفي ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية، واصلت الشركة تحقيق نمو في الإيرادات من خلال التمسك بأعلى معايير الانضباط التشغيلي والتركيز على تسليم المشاريع النوعية ذات القيمة العالية.

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إنيرجي»: إن تحقيق نمو في الإيرادات وسط بيئة تشغيلية تتسم بالتحديات يبرهن بوضوح على الكفاءة المالية العالية للشركة في تحويل محفظة مشاريعها إلى نتائج مالية ملموسة، وفي الوقت الذي تواصل فيه تطبيق مبادرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بدءاً من عمليات الهندسة والتوريد والمشتريات ووصولاً إلى الأسطول البحري وساحات التصنيع التابعة للشركة، وتظل الأولوية متمثلة في التنفيذ المنضبط للمشاريع فيما ترسخ الشركة مكانتها للمرحلة المقبلة من النمو الإقليمي والعالمي.