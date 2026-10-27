7.1 مليارات درهم أرباح الدار العقارية خلال 9 أشهر بنمو 19 %



ارتفع صافي أرباح شركة الدار العقارية بعد الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 19 % على أساس سنوي ليبلغ 7.1 مليارات درهم، بفضل تسجيل الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية والأرباح المستقرة التي حققتها محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة. وارتفعت ربحية السهم بنسبة 20 % على أساس سنوي لتصل إلى 0.77 درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام. وسجلت المجموعة مبيعات تطويرية بقيمة 18.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، منها 6.8 مليارات درهم في الربع الثالث، فيما بلغت المبيعات في دولة الإمارات 14.4 مليار درهم. وبذلك تجاوزت مبيعات الدار في دولة الإمارات 20 مليار درهم منذ بداية العام. وقد أطلقت الدار سبعة مشاريع خلال الربع الثالث، ليرتفع عدد المشاريع التي طرحتها منذ بداية العام إلى 12 مشروعاً، في ظل ارتفاع وتيرة إطلاق المشاريع خلال الربع الثالث واستمرار الطلب على المشاريع الجديدة والوحدات المتاحة من المخزون الحالي.

بلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية 71.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر، منها 59.3 مليار درهم لمشاريع في دولة الإمارات، ما يتيح تقدير الإيرادات المتوقع تسجيلها خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. وتوسعت محفظة المشاريع طويلة الأجل لدى الدار للتطوير مع الكشف عن وجهات جديدة، من بينها «مرسى السعديات»، حيث تتولى الدار تطوير مشاريع بقيمة 60 مليار درهم، و«ياس بوينت» بقيمة تطويرية تبلغ 6 مليارات درهم.

واصلت شركتا الدار الدوليتان، «سوديك» و«لندن سكوير»، نمو أعمالهما وزيادة مساهمتهما في مبيعات المجموعة، مع ارتفاع مبيعاتهما خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 99 % و177 % على التوالي. أعلنت الدار في سبتمبر عن شراكة استراتيجية مع «أرادَ»، تتيح فرصاً تطويرية بقيمة 11 مليار درهم للمشروع المشترك بين الشركتين في «سيح السديرة»، إلى جانب بيع قطع أراضٍ في جزيرة ياس إلى «أرادَ».

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للدار للاستثمار خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 21 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.8 مليار درهم، بدعم من ارتفاع معدلات الإشغال ونمو الإيجارات، فيما أسهمت صفقات الاستحواذ الاستراتيجية والأصول المكتملة ضمن محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» في توسيع قاعدة الدخل المتكرر.

وارتفعت قيمة الأصول التي تديرها الدار للاستثمار إلى 57 مليار درهم بفضل صفقات الاستحواذ الجديدة واكتمال عدد من المشاريع، من بينها منشأة التخزين والتوزيع المبرّد لصالح «إمارات سناك فودز» والمرحلة الأولى من المجمع اللوجستي من الفئة الممتازة في «مجمع الصناعات الوطنية» بدبي.



القرارات الاستثمارية



وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة الدار: «تواصل أبوظبي تأكيد متانة مقوماتها الاقتصادية، مستندة إلى رؤية طويلة الأمد واضحة المعالم، واستثمارات متواصلة في البنية التحتية والارتقاء بأسلوب الحياة العصري، وبناء بيئة أعمال متطورة. وتواصل هذه المقومات ترسيخ جاذبية الإمارة وجهة للعيش والعمل والاستثمار. ويعكس أداء الدار قوة هذه المقومات، إلى جانب القرارات الاستثمارية المدروسة التي اتخذناها على مدى سنوات لبناء منظومة أعمال أكثر تنوعاً ومرونة. ومع وصول رصيد الإيرادات المتراكمة لمشاريعنا التطويرية إلى 71.6 مليار درهم، وقيمة الأصول المُدارة إلى 57 مليار درهم، نجحنا في بناء قاعدة أعمال قوية توفر رؤية واضحة لآفاق الأرباح المستقبلية. وفي ظل تسارع وتيرة العمل على تحقيق طموحات أبوظبي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نواصل التركيز على الإسهام في مسيرتها التنموية من خلال الشراكات الاستراتيجية، والاستثمار المنضبط، وتطوير مجتمعات وأصول عالية الجودة تحقق قيمة مستدامة لمساهمينا وللأفراد والمجتمعات التي نخدمها».



متغيرات السوق



وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «يعكس أداء الدار خلال التسعة أشهر الأولى من العام تنامي قوة أعمالنا ونضجها، وقدرتنا على الحفاظ على النمو والتعامل مع متغيرات السوق بنهج منضبط. فبعد أن اتبعنا نهجاً مدروساً في إطلاق المشاريع الجديدة خلال النصف الأول، سرّعنا وتيرة الطرح في الربع الثالث. ولا يزال الطلب على مشاريعنا السكنية الجديدة قوياً، إذ استحوذ المشترون الدوليون والمقيمون الأجانب على 78 % من مبيعات مشاريعنا التطويرية في دولة الإمارات، بما يؤكد استمرار جاذبية أبوظبي لشريحة واسعة ومتنوعة من المشترين.

وإلى جانب هذا الزخم، نواصل التركيز على إنجاز مشاريعنا التطويرية التي تشكل محفظة كبيرة من الإيرادات المتراكمة، فيما تتزايد مساهمة الاستثمارات التي نفذناها خلال الأعوام الأخيرة في أعمالنا المدرة للدخل المتكرر في أرباح المجموعة. وتوفر لنا محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ»، البالغة قيمتها 21.3 مليار درهم، فرصاً إضافية لتنمية مصادر هذا الدخل وتنويعها، بما يعزز مرونة أعمالنا ويدعم نموها خلال السنوات المقبلة.

ونستهل الربع الأخير من العام بتركيز واضح على تنفيذ خططنا، وترجمة الطلب المتواصل من العملاء إلى مبيعات، والمضي قدماً في إنجاز محفظتينا المتناميتين من المشاريع التطويرية والاستثمارية. وتمنحنا منظومة أعمالنا الواسعة والمتنوعة مقومات قوية للحفاظ على النمو والاستفادة من فرص جديدة، مع مواصلة الالتزام بنهج منضبط في توظيف رأس المال وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».