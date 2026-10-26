رويال للتطوير القابضة تفتتح فندق «مول سايد كوريو كولكشن من هيلتون» في دبي بالربع الأول 2027

أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة، شركة التطوير العقاري المتخصصة في المشاريع الفاخرة وإحدى شركات مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، الاستعداد لافتتاح فندق «مول سايد كوريو كولكشن من هيلتون» واستقبال ضيوفه خلال الربع الأول من 2027، مع وصول المشروع إلى مراحله النهائية.

ويتميز «مول سايد» بموقعه في منطقة «دبي هيلز استيت»، واتصاله المباشر بـ«دبي هيلز مول» عبر جسر المشاة المعلق، ما يضع الضيوف قرب إحدى أبرز وجهات التسوق والمطاعم والترفيه في دبي، كما يوفر موقعه سهولة الوصول إلى مختلف أنحاء المنطقة المحيطة، ليشكل وجهة ملائمة للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه على حد سواء.

مركز عالمي

وقال طارق نزّال، الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير القابضة: «يمثل فندق «مول سايد» خطوة مهمة في مسيرة تطوير أعمال رويال للتطوير القابضة في قطاع الضيافة، ويعكس استراتيجيتنا لبناء محفظة متنوعة من الأصول عالية الجودة في أسواق تتمتع بمقومات نمو قوية على المدى الطويل. وتواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والاستثمار، ما يتيح فرصاً متواصلة في قطاعي الضيافة والمساكن ذات العلامات التجارية. ونركز على الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق قيمة مستدامة من خلال تطوير مشاريع متميزة في مواقع استراتيجية وبناء شراكات مع أبرز العلامات التجارية العالمية».

وأضاف نزّال: «يجسد تعاوننا مع هيلتون هذا النهج، إذ يجمع بين خبراتها العالمية في قطاع الضيافة وقدراتنا في التطوير العقاري ومعرفتنا بالسوق. ويؤكد فندق «مول سايد» التوجه الذي ننتهجه لمواصلة توسيع حضورنا في قطاع الضيافة بدولة الإمارات».

وسيقود ناجي نجاتي مرحلة افتتاح الفندق، بعد تعيينه مديراً عاماً لـ«مول سايد كوريو كولكشن من هيلتون». ويتمتع نجاتي بخبرة تزيد على 25 عاماً في قطاع الضيافة، شغل خلالها مناصب قيادية لدى هيلتون وفورسيزونز، وسيتولى الإشراف على العمليات التشغيلية للفندق وفريق العمل، مستفيداً من خبراته الواسعة في الأسواق العالمية لترسيخ مكانة الفندق وتحديد توجهاته التشغيلية.

تجربة شخصية

ومن جانبه، قال ناجي نجاتي، المدير العام لفندق مول سايد كوريو كولكشن من هيلتون: «تتحدد هوية الفندق من خلال الانطباع الذي يتركه لدى ضيوفه والتجربة التي يعيشونها خلال إقامتهم. وفي فندق «مول سايد» سنركز على تقديم تجربة ضيافة شخصية وسلسة ترتبط بطبيعة الموقع ومحيطه، مع الحفاظ على معايير الجودة والخدمة التي تشتهر بها علامة «كوريو كولكشن» من هيلتون. ومع استعدادنا للافتتاح، تتمثل إحدى أولوياتنا الرئيسية في بناء ثقافة عمل تجمع بين أعلى المعايير التشغيلية والمرونة وروح المبادرة والاهتمام بالاحتياجات الفردية للضيوف، بما يضمن تقديم خدمات مخصصة تلبي تطلعاتهم».