جوائز سعادة الموظفين في الإمارات تكرّم التميز في بيئة العمل

اختتمت جوائز سعادة الموظفين في الإمارات 2026 دورتها الرابعة، التي تنظمها شركة «إيفنتيست غلوبال»، بحفل في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، شهد أكبر مشاركة منذ إطلاق الجوائز في الدولة، بحضور أكثر من 300 من قيادات الأعمال والموارد البشرية والمرشحين والشركاء.

واستقطبت الدورة أكثر من 300 مشاركة ضمن 29 فئة للمؤسسات والأفراد، فيما تأهلت أكثر من 140 مؤسسة إلى المرحلة النهائية. وتولت لجنة تحكيم مستقلة تضم 38 عضواً تقييم المشاركات وفق أهداف المبادرات وآليات تنفيذها وأثرها الفعلي، بما يضمن استقلالية اختيار الفائزين عن الجهة المنظمة.

وشملت قائمة الفائزين بالجائزة الذهبية «العربية للطيران» عن أفضل استخدام للتكنولوجيا في دعم مبادرات التعلم، ومجموعة «إيدج» عن أفضل استخدام للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية، ومجموعة «أباريل» عن أفضل برنامج للتدريب العملي، و«الاتحاد للماء والكهرباء» عن أفضل شركة للعمل لديها ضمن فئة المؤسسات الكبيرة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية عن أفضل برنامج للعمل المرن.

كما فازت «دبي القابضة لإدارة المجمّعات» بالجائزة الذهبية عن أفضل استراتيجية للتعلم والتطوير، فيما نالت «بيركلي للخدمات الإمارات» جائزة أفضل مبادرة ذات أثر اجتماعي، تقديراً لتنفيذها 14 برنامجاً للمسؤولية الاجتماعية. وحصد «الإمارات الإسلامي» الجائزة الذهبية عن التميز في التوطين.

وقال عمير إبراهيم، المدير التنفيذي لرأس المال البشري والخدمات المؤسسية في دبي القابضة لإدارة المجمّعات، إن التكريم ضمن أربع فئات يعكس التزام الشركة بتوفير بيئة عمل تدعم تقدير الموظفين وتمكينهم وتطورهم المهني.

وأكد جاتين ديبتشانداني، الرئيس التنفيذي لـ«إيفنتيست غلوبال»، أن المشاركة الواسعة تعكس تنامي اهتمام المؤسسات بجعل الموظفين محور نجاحها، مشيراً إلى أهمية المبادرات المبتكرة ذات النتائج الملموسة والقابلة للقياس.

وانطلقت الجوائز في الإمارات عام 2023، وتوسعت لاحقاً إلى السعودية وسنغافورة وماليزيا، وشهد عام 2026 إقامة دورتها الأولى في سنغافورة وماليزيا، فيما تتواصل الدورة الثانية في السعودية.